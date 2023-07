Comunidad pide explicaciones por la demora en la entrega de los parques

En los barrios San Luis y San Rafael la comunidad se pregunta por qué la alcaldía no ha terminado de remodelar los parques de los dos sectores, cuyos trabajos debieron estar listos hace tres meses. Los vecinos aseguran que la inversión por ahora no se ve reflejada en los centros de diversión y que no se cuenta con un sitio de encuentro y diversión.

Parque de San Rafael

En el parque de San Rafael los habitantes comentaron que hasta hace poco los trabajos en este escenario estaban paralizadas y los amigos de lo ajeno se robaron un material de construcción que estaba en el lugar.

Jean Carrascal, líder de acción comunal del barrio San Rafael, dijo que el sentir de la comunidad es de desconfianza e incertidumbre, debido a que la mayoría de obras de esta administración a nivel de ciudad están muy lentas o paralizadas.

“Estas obras pintan más a elefantes blancos que a cualquier otra cosa y la comunidad está a la expectativa de qué es lo que va a pasar con el parque. Hemos creado desde la JAC una veeduría para estar pendientes de los avances en el centro de diversión” expresó el líder.

Para este parque en particular la secretaria de Infraestructura explicó por medio de su oficina de prensa que la inversión total para esta obra va a ser de 1.030.700.020 millones de pesos, que cuentan con un porcentaje de avance del 87% y aseguran que en un mes el centro de diversión será entregado al servicio de la comunidad.