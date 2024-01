Continúan las estafas en la compra del SOAT

El proceso para comprar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) cada vez es más sencillo, pues las personas tienen dos opciones: adquirirlo en línea o acercarse a cualquiera de las aseguradoras autorizadas y adelantar el trámite de manera presencial.

Sin embargo, obtenerlo de modo virtual se ha convertido en el método más recurrente, pero también, el más riesgoso, ya que han surgido infinidad de sitios engañosos, donde los conductores terminan pagando por un seguro que nunca se hará valido, pues resultan siendo estafados.

Una de las razones por la que las aseguradoras están llamando la atención de los usuarios, para que verifiquen muy bien a qué sitios están accediendo a comprar el SOAT.

“Yo quise comprarlo por internet y entré a Google y me salían varias opciones, uno cree que los tres primeros que salen son los que más garantía tienen, además que uno ingresa y se ven como sitios muy oficiales, pero al final uno se queda sin plata y sin seguro”, dijo Leonel Cuadros, conductor de la ciudad que resultó afectado.

Cuadros comenta que, los ciberdelincuentes tienen todo planeado, pues suplantan la identidad de las empresas de seguros y recolectan información de muchas personas de manera fácil y rápida, lo que resulta más peligroso.

“No es solo que le roben a uno el dinero, sino que uno entrega los datos con números de cédula, direcciones y así es como luego vienen extorsiones, robos desde las cuentas y hasta pueden llegar a la casa de uno, entonces el tema ya es muy delicado”, agregó Cuadros, quien interpuso la denuncia ante la Fiscalía.

Aunque Cuadros tomó la decisión de adquirir el SOAT de manera virtual, otro fue el caso de Rafael Sánchez, conductor de motocicleta, quien indicó que, en un principio tenía pensado comprarlo en una de las aseguradoras autorizadas en la ciudad, pero como cada vez que pasaba veía a varias personas, pensó en que por no hacer la fila, buscaría otra opción.

Fue entonces como a través de redes sociales le comenzaron a salir anuncios sobre el SOAT, donde promocionaban que podía adquirirlo en cuestión de segundos y supuestamente, con un descuento por iniciar año y aplicando los precios del 2023.

“Como dicen por ahí, lo barato sale caro. Me puse a creer en los supuestos descuentos y alguien me dijo que revisara bien, pero yo me confié y pagué doscientos mil pesos, hice el trámite, di todos los datos, hasta el número de placa, supuestamente me llegó un mensaje que el proceso avanzaba con éxito y cuando pagué, salió un mensaje y una imagen del supuesto seguro y que en unos minutos me llegaba el link para descargar y ya han pasado varios días y eso nunca llegó”, agregó Sánchez.

Para estas dos víctimas el SOAT nunca llegó, sin embargo, se han presentado casos en donde las personas supuestamente sí adquieren el seguro a través de correo, pero cuando son requeridos por las autoridades es que descubren que el documento es falso, lo que ocasiona que se impongan multas e incluso, las personas pueden ser detenidas.

Cuidados

Bajo la campaña #NoCaiga, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), busca concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de adquirir sus seguros a través de canales autorizados.

Y para evitar ser víctimas de fraude, la entidad ha entregado varias recomendaciones, entre esas, desconfiar de ofertas de pólizas de SOAT con descuentos altos, no compartir documentos o datos personales a través de redes sociales o servicios de mensajería instantánea, ni adquirir pólizas cuando les soliciten consignar a cuentas de personas naturales.

Asimismo, que verifiquen con la compañía de seguros, a través de un intermediario autorizado por la aseguradora para expedir las pólizas de SOAT y consulten la idoneidad de los intermediarios de seguros (personas naturales y/o jurídicas) para comercializar seguros a través del Sistema Único de Consulta de Intermediarios de Seguros.

