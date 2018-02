¿Cuánto cuesta cremar un cuerpo en Cúcuta?

“Ver el cuerpo de tu ser querido convertido en cenizas, te hace reflexionar que tu cuerpo vale tan poco. Que realmente lo que tiene valor son las experiencias vividas, los recuerdos, el alma, el espíritu. Verlo hecho cenizas me dolió, pero no tanto como cuando tuve que ir a enterrar a mí padre. El simple hecho de que lo colocaran en ese hueco y le echaran arena encima, fue muy doloroso”, relata Andreina Sarmiento, quien hace cuatro meses perdió a su esposo, Franklin Osorio.

Osorio pidió hace un año que su cuerpo fuese cremado. Que sus cenizas fueran esparcidas en el río, también fue parte de su voluntad. “Cuando se hace la cremación uno no está viendo nada, no sé si esto tenga que ver con el hecho de que creo que duele menos. Además, como te van a entregar en cenizas a ese ser querido, no sé si esto tenga también relación con el duelo”, relata con dudas.

En Cúcuta, apenas el 10 por ciento de los fallecidos son cremados. Esta cifra en otras regiones de Colombia es mucho más altas. En Bogotá, por citar un ejemplo, la cremación supera en un 10 por ciento los procesos de inhumación. En Medellín, la tendencia es que cerca del 65 por ciento prefiere esta modalidad, y en Cali el 39 por ciento.

Lo cierto es que la mayoría de las familias que optan por un proceso crematorio, generalmente, es por una petición que el difunto hiciera en vida. Los demás fallecidos son tradicionalmente enterrados. Esto aún es muy arraigado en Cúcuta.

“La gente en Cúcuta es más conservadora. Sin embargo, hace tres años la tendencia era de apenas 3 por ciento que optaba por la cremación, y ahora hablamos de un incremento de 10 por ciento”, precisa Ligia Chinchilla, representante de la Organización La Esperanza.

Otro aspecto a considerar son los costos. La cremación puede llegar a ser siete veces más barata que la inhumación. Tomando en consideración que para inhumar se debe adquirir el lote de la bóveda, pagar por la apertura de la bóveda y los trámites administrativos que esto implica. Son aproximadamente unos $6 millones que se cancelan por este proceso. Mientras que, actualmente, el precio de la cremación oscila entre uno y dos millones de pesos.

Además, tal como cuenta Sarmiento, el proceso de duelo es menos traumático. Así lo asegura Chinchilla, quien explica que según estudios realizados la cremación facilita este dolor.

“A diferencia de la inhumación, con la cremación se vive un solo dolor, mientras que con la inhumación pasan cuatro años y el pariente vuelve a revivir el dolor de ver a su ser querido en el entierro”, precisó.

Jennifer Córdoba Gamboa, sicóloga, asegura que independientemente sea una cremación o el entierro, la muerte de una persona está vinculada siempre con el proceso de duelo. Sin embargo, dice que para algunas personas es importante, para su proceso de duelo, el tener un rito con el cuerpo presente, ya que el rito funerario ayuda a que el cerebro de la persona constate la muerte y tome conciencia de ella.

También recomendó, que en cualquiera de los casos es necesario vivir ese proceso de dolor de manera natural, expresar el dolor que se siente, pues esconderlo puede tener consecuencias graves que van desde depresiones profundas hasta alteraciones del carácter y personalidad. “Es sano llorar y si es en familia mucho más”, dijo.

Esta tendencia en Colombia, y en otros países de Latinoamérica obedece al factor espacio y distancias. Generalmente, los cementerios están ubicados en espacios alejados, y a las ciudades les es más difícil encontrar espacios y permisología para su localización.

Mito o realidad

Los mitos que se han creado en torno a la cremación son muchos. Que si los cuerpos son cremados en colectivo, esto es falso; que si los incineran desnudos, también es un mito porque son cremados con la ropa que llevan puesta.

La gente tiene muchas inseguridades, una de las más comunes es que las cenizas entregadas sean realmente de la persona fallecida.

“A uno como familiar lo meten en una sala de verificación, para corroborar que es su familiar a quien van a ingresar al horno crematorio. Esto debe darle tranquilidad a uno como pariente”, asegura Andreina Sarmiento.

Explican los especialistas que el proceso de cremación es mucho más práctico y, lo más importante, más higiénico. “Con las altas temperaturas que se manejan en estos hornos especiales cualquier bacteria muere. Caso contrario ocurre con las inhumaciones, en las cuales se producen una serie de bacterias propias del ambiente en el que se encuentra el cuerpo”, precisó Chinchilla.

¿Qué dice la Iglesia católica?

Iglesia católica aconseja la sepultura del cadáver, pero asegura que la cremación no es contraria a ninguna verdad natural e indica que no se le negarán los sacramentos y los funerales a aquellos que hayan solicitado ser convertidos en cenizas.

Sin embargo, respecto a la disposición final de las cenizas se ha encontrado controversia, pues la Iglesia católica recomienda que todo cuerpo debe ser sepultado en un cementerio o un lugar sagrado, pero muchas de las personas que desean ser cremadas también solicitan que las cenizas sean esparcidas en el mar, lagos, ríos, montañas o valles, por ejemplo.

Sobre esto la iglesia dice que no está permitida la conservación de las cenizas en el hogar, sino solamente en casos excepcionales, dependiendo de la cultura local, además, tampoco bendice dividir las cenizas de los difuntos entre diferentes familiares.