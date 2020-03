¿Cúcuta se quedó ‘corta’ en señalización vial?

Un panorama bastante triste es el que perciben los cucuteños frente a la señalización vial en Cúcuta.

Opaca, triste y en ocasiones inexistente, es la descripción en la que coincide la ciudadanía, por esta razón La Opinión consultó a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio sobre el estado de los semáforos, reductores de velocidad y demarcación vial, además de las proyecciones de inversión que se planean realizar.

Demarcación vial

Uno de los mayores problemas para los peatones en la ciudad, es atravesar las calles, y sin el apoyo de cebras peatonales la problemática se agrava.

Mayid Gene Beltrán, secretario de Tránsito de Cúcuta, dijo que en el momento el despacho no cuenta con recursos, pero están liquidando convenios que hizo el municipio con la Agencia Nacional de Seguridad Víal, para iniciar nuevos proyectos de señalización vial.

Carriles exclusivos para la descongestión vial

No es un secreto que la congestión vehicular en las puertas de los colegios ha paralizado durante muchos años el tráfico en la ciudad.

Por ello, el Secretario de Tránsito de Cúcuta precisó que se intervendrán diferentes colegios (los que ocasionan mayor represión de flujo vehicular), se hará una demarcación de un carril exclusivo para las horas de entrada y salida de estudiantes, y cuando no sea horario escolar, los carros puedan circular sin ningún problema, y así evitar congestión.

Reductores de velocidad

La falta de reductores de velocidad y el olvido en el que están los existentes, ha ocasionado varios accidentes. Esto ha llevado a que la ciudadanía realice sus propios reductores incurriendo en errores de medición lo que podría ocasionar más accidentes en vez de evitarlos.

Ante esto, Mayid Gene dijo que si bien es una obligación de la Secretaría disponer de estos dispositivos, en el momento no hay cómo hacerlo, sin embargo, si hay alguna iniciativa de la comunidad nosotros la asesoramos y de manera gratuita enviamos los técnicos para que hagan las mediciones correspondientes”.

Semaforización

Aunque en temas de semaforización la ciudad no está en las mejores condiciones, la Secretaría de Tránsito explicó que estos dispositivos en Cúcuta están a cargo del consorcio Servicios de Tránsito y Movilidad (STM), que ya está trabajando en las cerca de 134 intersecciones de las cuales ha intervenido 50.

Se espera en un lapso de dos años que estos semáforos estén totalmente renovados y que puedan programarse en horas pico para que regulen el flujo vial.

Opiniones

¿Cómo perciben la señalización vial en Cúcuta los habitantes que a diario recorren la ciudad?

Manuel Fernández: Hay un muy bajo porcentaje de señalización y las que están ya se ven muy obsoletas. A veces hay vías donde no se sabe quién lleva la vía entonces eso incide muchísimo en los accidentes, y aquí en la parte céntrica aún más.

Juan Carlos Peralta: Cúcuta está muy mal en señalización, empezando que los semáforos no están sincronizados para que cambien al mismo tiempo y la única señalización que se ve por ahí es la de no parqueo, de resto no más, ni las cebras están pintadas

José Paredes: Yo veo muy poca señalización en la ciudad, las personas con dificultades visuales no van a lograr ver señales borrosas o mal pintadas. En las esquinas los riesgos son mayores, porque no existe ningún tipo de advertencia del peligro.

Carlos Padilla: Además de la poca señalización, que es responsabilidad de la administración, también hay mucha imprudencia de los conductores, que por lógica deberían acatar normas de tránsito para evitar accidentes.