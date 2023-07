Cúcuta ya no es ejemplo de ‘ciudad verde’

Referenciar árboles en peligro

Es importante saber realmente cómo están distribuidas las especies y “empezar a dar los lineamientos a la ciudadanía de que árboles puede utilizar y en que sitios los deben sembrar. En los espacios urbanos que son competencia de la Alcaldía de Cúcuta se encuentran todo tipo de árboles, no hay control. Cabe destacar que Corponor está abierta a asesorar a los entes territoriales en el momento que se dispongan a realizar el manual de silvicultura urbana”, expresó Sanmiguel.

Otra de las necesidades es tener un inventario georreferenciado de los árboles existentes de las diez comunas de Cúcuta, que no se ha realizado si no en tres o cuatro comunas.

Es importante tener esta información para saber el riesgo de volcamiento que tienen, cuantos están secos y evitar que se sigan presentando accidentes que puedan perjudicar los bienes materiales o la salud de algún habitante.

No es suficiente sembrarlos

Evaristo dijo que es de resaltar que esta administración municipal, a diferencia de las anteriores, ha tenido la voluntad de trabajar por el arbolado para volver a ser la ‘ciudad verde’.

“El alcalde (Jairo Yáñez) ha hecho el esfuerzo por lograr una siembra importante de árboles nativos, sin embargo, no es suficiente si no hay una entidad que haga gestión de ese arbolado. Esos ejemplares no han tenido mantenimiento ni sostenibilidad. Por lo tanto, una gran cantidad se pierden porque no son sostenibles, hace falta una oficina de gestión de arbolado para que la siembra, de resultados”, comentó el docente de la UFPS.

Alcaldía reporta sus acciones

Gracias a la campaña ‘Lo juro, un voto, un árbol’, la Alcaldía de Cúcuta informó que ha sembrado más de 108 mil árboles nativos y plantas ornamentales a lo largo y ancho del municipio. 10.200 personas entre jóvenes, niños, niñas y adolescentes, recibieron capacitación no formal en silvicultura urbana, buscando consolidar una cultura del cuidado de los árboles en las nuevas generaciones.

No hubo respuesta

La Opinión consultó con el subsecretario de medio ambiente de La Alcaldía de Cúcuta para conocer el cuidado de estos 108.000 árboles y plantas que han sembrado y que otras acciones vienen adelantando para mejorar la arborización, pero no se obtuvo respuesta por parte del funcionario público.