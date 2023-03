El narcotráfico sigue siendo el combustible de la violencia: Mindefensa

El ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez dijo al término de un consejo de seguridad que se cumplió ayer en Cúcuta, que “en el centro de todas las violencias se encuentra el narcotráfico y luchar contra este flagelo es debilitar a las organizaciones ilegales que se nutren de él, que se financian y se enriquecen con esa actividad ilícita”.

En ese sentido Velásquez explicó que desde el ministerio de Defensa, del comandante general de las Fuerzas Militares y el director general de la Policía, “se instruyó a los mandos regionales la tarea, de acuerdo con instrucción presidencial, de incrementar la incautación de cocaína y de insumos para afectar desde la producción, la distribución, la exportación del alcaloide y del rendimiento económico que deja esta actividad ilícita, a las organizaciones ilegales”.

Velásquez dijo que en el consejo de seguridad presentaron unas cifras preocupantes, entre ellas que más de 300 toneladas de cocaína se producen en Norte de Santander, lo que representan más de la quinta pate de la producción nacional, destacando que en los últimos meses han sido incautadas 15 toneladas.

En el consejo de seguridad que se cumplió en la Gobernación de Norte de Santander, participaron la secretaria de Gobierno Departamental, Taiz Ortega; el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez; alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha; alcaldesa de Puerto Santander, Nydia Reyes Salcedo, así como altos mandos del Ejército y la Policía, Defensoría del Pueblo, Migración Colombia, Unidad Nacional de Protección (UNP), Fiscalía, Procuraduría, entre otras entidades.

El ministro agregó que se escucharon las consideraciones, planteamientos y propuestas por parte de los participantes, adoptándose decisiones tendientes a mejorar la seguridad en Cúcuta y su área metropolitana, así como en las demás localidades de Norte de Santander.

Destacó que fueron escuchadas las inquietudes particularmente de los alcaldes, sobre dos temas, que son recurrentes en el país, uno que obliga a tomar acciones urgentes sobre el hacinamiento en las estaciones de Policía, y otro relacionado con la necesidad de medios tecnológicos como cámaras de vigilancia para contribuir a la seguridad, que se vería reforzada mediante el incremento del pie de fuerza por parte de la Policía en algunos municipios y en el área rural de Cúcuta, como lo solicitó el alcalde Jairo Yáñez.

Se plantearon igualmente problemas asociados a la migración permanente y pendular que se da en esta zona fronteriza, lo que requiere del fortalecimiento de las capacidades de respuesta del Gobierno para la atención social de esta población, que se encuentra en Cúcuta y el área metropolitana, que llega en busca de servicios de salud, particularmente, según el ministro Iván Velásquez.



Luchar contra la expansión del Clan del Golfo



El ministro de Defensa dijo que vinculado al tema del narcotráfico, se analizó en el consejo de seguridad un asunto que es de preocupación para la ciudadanía de Norte de Santander, en lo que respecta a las acciones y propósitos expansivos del Clan del Golfo.

“Hemos recibido información de un fortalecimiento de esa organización en Cúcuta y el área metropolitana, y el propósito de ese grupo delictivo de expandirse en el departamento, logrando ingresar a toda la región del Catatumbo. Ante esto he pedido a los comandantes de Policía y Ejército, que redoblen sus actividades para impedir que esta organización logre consolidarse en esta región del país, porque si se encuentra acá es porque pretende tomar el control también del negocio del narcotráfico, y que viene es a desarrollar sus actividades productivas ilícitas”.

Ante ese panorama el ministro de Defensa dijo que “el cese al fuego bilateral no significa permisión para el desarrollo de actividades ilícitas, es decir que la suspensión de operaciones ofensivas, que es a lo único que se refieren los decretos del cese bilateral al fuego, no impiden que la fuerza pública cumpla con su deber institucional de protección, de seguridad, represión del delito y que en esa medida es necesario que frente a actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios que se cometen alrededor del narcotráfico y en general, haya una acción contundente de la fuerza pública, porque en algunos espacios se ha venido planteando que el cese al fuego tiene de manos amarradas a la fuerza pública y eso no es real”.

En consecuencia, respecto del narcotráfico, de las actividades del Clan del Golfo y las Disidencias, que de acuerdo con lo revisado según las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, previene sobre el fortalecimiento de las Disidencias de las Farc y la expansión de las autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, se ordenó que se desarrolle por parte de la fuerza pública una acción contundente para reprimir esas actividades delictivas y así contribuir a generar tranquilidad en el población, precisó el ministro Velásquez.

Respecto al incremento de homicidios tanto en el área metropolitana de Cúcuta como en otras localidades de Norte de Santander, el funcionario dijo que las motivaciones o las causas de estos homicidios giran alrededor de disputas por territorios en el negocio del microtráfico, pero también a esos propósitos de establecimiento, expansión y fortalecimiento que implica el choque entre organizaciones armadas ilegales y de ahí algunos de los homicidios ocurridos en los últimos meses en esta región.

“El director de Fiscalías presentó las cifras de esclarecimiento, pero insistimos que no solo debe ser de los autores materiales, sino de los determinadores como un aporte que va a contribuir a la garantía de no repetición, vinculando, persiguiendo, sancionando a quienes están detrás de estos homicidios”, puntualizó el ministro de Defensa.

