El reto de ser ciclista por las calles de Cúcuta

Aunque el gusto por la bicicleta en Cúcuta ha ido en aumento, quienes la usan como medio de transporte se quejan de la falta de garantías en las calles.

Eduardo Jaimes vive en Atalaya, es maestro de construcción y hace años va a su trabajo en bicicleta, pero cuenta que más de una vez “se ha visto debajo de los carros”.

“Somos una ciudad con poca cultura. Pero no es solo por parte de quienes manejan un carro o una moto, es de parte de todos. Como ciclistas también somos muy imprudentes”, reconoce.

Según la encuesta Cúcuta Cómo Vamos, solo el 4 por ciento de los cucuteños utiliza la bicicleta para desplazarse a sus actividades habituales, el 62 por ciento lo hace en transporte público, el 24 por ciento en vehículo propio, y el 10 por ciento caminando.

Sin embargo, aunque son pocos, ya existen algunos programas de promoción de la bicicleta que empiezan a tomar fuerza. Uno lo lidera la empresa Aguas Kpital, que ya cuenta con casi 150 empleados que han optado por movilizarse con este medio de transporte.

La Universidad Francisco de Paula Santander también se ha sumado a esta iniciativa y ya cuenta con su programa ‘En Bici a la U’, que entrega bicicletas en calidad de préstamo a estudiantes para que se movilicen bajo unos compromisos de cuidado.

Se calcula que hay en Cúcuta unas 60 mil bicicletas, muestra representativa del auge que está tomando el uso de este vehículo.

La meta es que para 2027, la bicicleta sea un medio de transporte alternativo y pase del 4 por ciento a, al menos, el 10 por ciento.

Día institucionalizado

El Concejo de Cúcuta aprobó el Proyecto de Acuerdo que institucionaliza en Cúcuta un día en bicicleta.

El propósito es que los cucuteños tengan un día en el año para practicar la actividad deportiva y recreativa a partir de la bicicleta

También se busca fomentar los hábitos de vida saludables y el mejoramiento del medio ambiente, así como impulsar la movilidad a partir de una estrategia de transporte ecológico como la bicicleta.

Alfonso Sanabria, experto de la Comisión Urbana de Ciclismo de Cúcuta, asegura que el que haya un día institucionalizado en la ciudad es un logro para el ciclismo que busca imponerse entre los otros medios de transporte. Pero agregó que una de las fallas más visibles es la falta de espacios aptos para practicar el ciclismo urbano o usar la bicicleta como medio de transporte.

Los parqueaderos

En Cúcuta, las bicicletas cuentan con tres espacios adecuados para su parqueo, que han sido denominados estaciones. Sin embargo, estos siempre permanecen vacíos.

Dos de las estaciones están ubicadas en la plazoleta Fundadores y la otra en el parque Nacional. Con esto las autoridades locales manifestaron en diciembre de 2016, cuando se instalaron, que buscaban incentivar la bicicleta como medio de transporte.

La razón según los ciclistas, por la que no las usan, es que no sienten seguridad para dejarlas por mucho tiempo en el lugar, aunque las autoridades han dicho que sí hay garantías.

La propuesta

Dentro del Plan de Ciclorrutas Metropolitanas, que es liderado por el Área Metropolitana y la Alcaldía de Cúcuta, con el apoyo de la Cancillería y el Ministerio de Transporte, se tiene estipulado intervenir la avenida Gran Colombia y en ella adecuar ciclorrutas como parte de plan piloto que se adelanta.

Se invertirían 10 mil millones de pesos en la propuesta, sin embargo, aún no ha arrancado el proyecto.

La falta de estos espacios adecuados, es una de las quejas de las personas para justificar el poco uso de las bicicletas como medio de transporte en Cúcuta.

La imprudencia

No transitar por la derecha de la vía, no respetar las señales de tránsito, no usar los elementos y circular sin los dispositivos luminosos requeridos, son las faltas más frecuentes entre los ciclistas que circulan por la ciudad.

Durante los últimos meses, la Secretaría de Tránsito de Cúcuta impuso cuatro comparendos a ciclistas que violaron las normas de tránsito. Todas las infracciones que deben evitar los ciclistas están consignadas en el capítulo 5 del Código Nacional de Tránsito.

En lo corrido del año, cinco ciclistas han perdido la vida y se han reportado 33 lesionados sobre las calles cucuteñas.

El deterioro

El estado actual de las ciclorrutas en Cúcuta es pésimo. La alcaldía anunció el arreglo de las ubicadas en la Avenida del Río y avenida Los Libertadores. El contrato está por 150 millones de pesos.

Cúcuta solo tiene 9 kilómetros de ciclorrutas dispersas por toda la ciudad y sin ningún tipo de interconexión, por lo que urge una intervención para mejorar la movilidad de la ciudad, generar más espacios a los ciclistas y promover el uso de la bicicleta.

El paseo Rojo y Negro y Las Américas, son los otros dos puntos donde hay ciclorrutas en Cúcuta.