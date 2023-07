Ella es Sandra Mora, la nueva comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta

Este miércoles, se conoció que una mujer será quien llegue a la comandancia de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Se trata de la coronel Sandra Yaneth Mora quien durante su carrera se ha destacado por ser defensora de la seguridad y los derechos de los ciudadanos.

El año pasado, Mora oriunda de Villavicencio, fue designada por el presidente Gustavo Petro para asumir la dirección del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y ahora llegará a la capital nortesantandereana para enfrentar las situaciones de inseguridad que aquejan a la comunidad.

Hace un tiempo, la coronel libró un batalla jurídica para ser reintegrada a la Policía Nacional, luego de que fuera expulsada en 1999 por supuestos nexos con el paramilitarismo y su orientación sexual, al hacer parte la comunidad LGBTIQ+.

Ya había visitado Cúcuta

En 2019, Mora visitó Cúcuta para participar en los actos de la cuarta versión del Festival del Orgullo Diverso y compartir experiencias con los cucuteños.

"En 1999 encontré una barrera cuando un coronel me presenta ante una junta y no dice directamente que por homosexual, dice que la oficial, es decir yo, se ha observado con nexos paramilitares y narcotraficantes. En ese momento me sentí triplemente violentada porque esa persona se llevó por delante a toda mi familia", contó a La Opinión en aquel momento.

Lea la entrevista aquí: Soy lesbiana y quiero ser general: teniente coronel de la Policía

La coronel aseguró que es enemiga de la discriminación, por lo que su lucha ha estado enfocada en fortalecer la dignidad y el enfoque diferencial.

