En Prados del Este se busca frenar la inseguridad

A raíz de la creciente ola de hurtos y otros males que rodean a Prados del Este, los líderes comunales se reunieron con las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gobierno para dar a conocer los detalles de esta situación.

En el encuentro participaron más de 50 representantes del sector, los cuales señalaron los diferentes factores que están generando focos de inseguridad, problemas ambientales y sociales, entre otros.

Según Yuriani Mantilla, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio, la comunidad quiere trabajar unidad y capaz de proponer y plantear soluciones frente a las situaciones que se presenten en el sector.

“Esperamos que se genere un plan de acción, una mesa de trabajo donde nosotros como comunidad hagamos ese control, una veeduría”, dijo.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Diego Villamizar, manifestó que se hará un trabajo en conjunto y en articulación con la Policía Metropolitana de Cúcuta, mediante el cuadrante de la zona.

“Hemos escuchado y tomado atenta nota a cada una de las problemáticas que hoy esta comunidad expresó. En representación y por lineamientos de nuestro alcalde Jorge Acevedo, estamos llegando a todos los territorios de nuestra ciudad para trazar estrategias que permitan mejorar y garantizar la seguridad”, afirmó.

Villamizar también mencionó que ya tienen identificado el panorama, contexto, los riesgos y factores que están ocurriendo en Prados del Este y por ende, van a empezar a reaccionar para devolver la tranquilidad a sus habitantes.

Asimismo, otros despachos de la administración municipal se integrarán a las acciones para implementar y reforzar planes que promuevan entornos seguros para esta localidad.

Un mal de nunca acabar

En los últimos meses, los vecinos han estado preocupados por el aumento de robos que ocurren en cualquier hora y lugar del barrio. Según cuentan, lo que más hurtan son celulares, carros de alta gama, motocicletas, a viviendas y negocios comerciales.

“Hay muchos que van caminando tranquilamente, creería yo que sin dar ‘papaya’ y los terminan robando, uno ya no puede salir con nada en la mano y si lo hace, estaría llamando a los ladrones”, dijo Alexandra López, habitante del sector.

La presidenta de la JAC afirmó que la situación es muy difícil cuando no hay un Comando de Atención Inmediata (CAI móvil) en el sector y que a pesar del aumento de patrullajes, estos no sirven de mucho cuando están saqueando en zonas cercanas y no se dan por enterado.

De hecho, la vocera del sector recordó que en Semana Santa del año pasado la situación con los delincuentes había aumentado y que por ese motivo buscó ayuda de la Policía y logró traer al CAI, sin embargo, este solo duró unos meses y luego lo quitaron.

Por tanto, en octubre envió un derecho de petición en donde preguntaba el retiro de esta unidad, ya que esta “ejercía un papel fundamental en la prevención del delito y brindaba seguridad a la comunidad”.

La Policía Metropolitana de Cúcuta le contestó que los CAI móviles que poseen, ya se encuentran asignados a los sectores priorizados y que se hacen su rotación de acuerdo con un planteamiento estratégico de seguridad y convivencia ciudadana.

Además de los saqueos, la economía informal también genera malestar en algunos ciudadanos debido a que algunos negocios terminan afectando el espacio público, pues sacan sus ventas de comida a la calle, con mesas y sillas que obstaculizan la movilidad de peatones y automotores.

La posible causa

La comunidad cree que la expansión comercial que tuvo Prados del Este con la llegada de negocios como supermercados de cadena, barberías, droguerías, salones de belleza, restaurantes y el centro comercial Jardín Plaza, fue lo que atrajo la mirada de los delincuentes y de los diversos males que aún se presentan.

