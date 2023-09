Hospital Erasmo Meoz, ‘asfixiado’ por pacientes SOAT

La enorme deuda generada con las Instituciones Prestadoras del Servicios de Salud (IPS) por atenciones de pacientes cobijados por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) colapsó la red pública debido a que las clínicas privadas, al parecer, se están negando a recibir estos pacientes que, en su mayoría, son enviados al Hospital Universitario Erasmo Meoz.

La gerencia del HUEM envió un comunicado al Instituto Departamental de Salud (IDS) en el que alerta acerca de los inconvenientes que vienen presentando porque a la fecha la deuda por concepto de servicios de salud en cobertura del SOAT que el sistema tiene con el hospital supera los $44 mil millones.

El llamado es respecto a una sobreocupación en el servicio de urgencias y el aumento considerable en el número de atenciones que –sostienen- sobrepasa su capacidad operativa, todo generado por las atenciones de pacientes SOAT que durante los últimos meses crecieron en un 67%.

“Pareciera que el hospital fuera la única institución de departamento con infraestructura para la atención de los accidentes de tránsito, pues desde que se realizó la reforma por parte del Gobierno Nacional, a las ambulancias del departamento se les perdió el rumbo hacia las clínicas particulares y solo los traen al HUEM, sin tener en cuenta nuestra capacidad operativa”, dice el documento.

Solicitan la intervención urgente del IDS ya que –mencionan- el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) no ha actuado para el direccionamiento equitativo de los pacientes. “Situación que nos está asfixiando y terminará por colapsar nuestro servicio de urgencias y quirófanos”, agregaron.

Finalmente, hicieron un llamado de SOS para que por medio de este sistema se puede decidir si al ingreso de las ambulancias con algún paciente por SOAT, no tuvieran la posibilidad de darle atención por haber superado su capacidad, sean redireccionados a otra institución que sí les brinde atención oportuna.

La doctora Maribel Trujillo, subgerente de Salud del HUEM, indicó que reciben, en ambulancia, un accidentado cada hora. Esto sin contar los lesionados en hechos viales que ingresan por otros medios.

“A la fecha la deuda es de $44 mil millones aproximadamente y aunque viene de años, con la partición de cobro se aumentó la atención. Este año no hemos podido radicar porque las aseguradoras no generan la carta de superación de topes, no al HUEM”, explicó.

No quieren recibirlos

Juan Gabriel Basto, miembro del Comité de Participación Comunitaria en Salud (Copacos), denunció que existe una negativa por parte de las clínicas privadas en Cúcuta a recibir a los pacientes que ingresan por SOAT y por esta razón las ambulancias los llevan directo al HUEM.

Mencionó casos de dos conocidos que atravesaron por esta situación, uno procedente de Chinácota, donde el paciente ingresó por urgencias a la ESE Hospital Regional Sur Oriental, pero como requería una cirugía lo remitieron a Cúcuta. “Ninguna clínica quiso admitirlo y tuvieron que llevarlo al Erasmo”, contó.

Basto sostiene que con el descuento del 50% que decretó el Gobierno Nacional para motocicleta, de bajo cilindraje, se redujo la cobertura por servicios de salud y ahora no es rentable para las clínicas, cuando antes se había convertido en un negocio. Esta información fue desmentida por el IDS.

El ‘cuello de botella’

Carlos Martínez, director del IDS, señaló que la deuda con toda la red pública ha crecido por fallas administrativas de las aseguradoras que no están enviando, a tiempo, la información a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

“No hay nada distinto a lo que le presenté a la Superintendencia de Salud (Supersalud) por esta situación, ya que la deuda compromete no solo al Hospital Meoz, sino a toda la red pública, e incluso a las instituciones privadas”, advirtió.

Para que la Adres pueda pagar a los prestadores de servicio, luego que se llega al tope que debe cubrir la aseguradora, esta tiene que reportarlo, pero ese proceso está detenido.

Una vez se supera ese segundo valor que cubre el Adres, ya son las empresas administradoras de planes y beneficios las asumen la cubertura, es decir, las EPS.

“El ‘cuello de botella’ está en que las aseguradoras tienen el proceso de auditoría atrasado en más de un año acumulado y por eso los prestadores privados, ante esa gran dificultad se niegan la prestación de servicios de salud por SOAT, como se lo expuse yo al Superintendente Nacional de Salud”, declaró.

