JEP cita con carácter obligatorio al alcalde y al gobernador a audiencia sobre el Cementerio Central

El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero deberán comparecer de manera obligatoria a una audiencia sobre el cementerio municipal, convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Se trata de una audiencia de seguimiento frente a las medidas cautelares decretadas sobre el campo santo de la capital nortesantandereana, en el que se presume la presencia de restos de desaparecidos.

Además de los dos funcionarios, quienes en las anteriores citas habían delegado su presencia en funcionarios de su administración, también deberá acudir de manera obligatoria al administrador del cementerio-

Yáñez será interrogado sobre las acciones y planes adoptados con el fin de proteger los cuerpos no identificados y no reconocidos que se encuentran en el camposanto, al igual que el cumplimiento que le dio al plan de mejoramiento sobre la infraestructura del cementerio. También para que rinda explicaciones sobre el diagnóstico y la necesidad o no de construir un nuevo cementerio, entre otros aspectos.

Estas acciones se desprendieron de las denuncias conocidas en Cúcuta sobre el abandono en que se encontraban las bóvedas en que se encontraban restos de desaparecidos.

En el caso de Serrano, la cita es para que rinda explicaciones en dos audiencias programadas sobre las acciones emprendidas para proteger los sitios de interés forense en el citado cementerio, entre otros temas.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también citó obligatoriamente al administrador del Cementerio Central de Cúcuta, para que responda a interrogantes relacionados con las acciones para proteger los posibles lugares de inhumación de personas no identificadas, así como inventarios de cuerpos con identidad desconocida.

