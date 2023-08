JEP tomaría nuevas medidas sobre el Cementerio Central de Cúcuta

Al cierre de la primera jornada de la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso sobre el Cementerio Central de Cúcuta, la magistrada María del Pilar Valencia, sustanciadora del trámite, fue contundente con una frase hacia el alcalde Jairo Yáñez: “lastimosamente lo que hemos visto aquí, es una administración inepta”, lo que dejó a muchos de los asistentes perplejos, pues nadie entendía si eso iba contra el mandatario o hacia quien se encarga del campo santo.

Y la togada lanzó estas palabras cuando le preguntaba al mandatario de los cucuteños si dentro de lo que piensan hacer en el cementerio municipal estaba contemplado un plan de gestión institucional que garantice un equipo humano idóneo, “pues hemos visto un administrador evasivo”.

La magistrada también agregó que, “esto no es un solo problema del administrador, sino que indica que hay unas fallas en el mecanismo de control de la gestión, porque las normas indican que la función es de la Alcaldía, y el administrador en este caso es un funcionario más. Por qué ustedes han dejado llegar a este punto y hacer parte de la informalidad y cuáles son esos nuevos mecanismos que van a dejar establecidos”.

A pesar de esto, Valencia y los otros magistrados aseguraron estar de acuerdo y satisfechos con el plan de mejoramiento que se está adelantando en el Cementerio Central, por parte de la administración municipal.

“Nos parece bien la intervención que se está dando, pero aún faltan muchas cosas por mejorar y, además, hay que pensar que este gobierno local ya termina, entonces que le van a dejar al nuevo mandatario que llega, porque no es solo lo que está pasando hoy, se debe pensar en lo que falta por hacer”, insistió María del Pilar Valencia.

Añadió: “se está dando un avance muy importante para darles respuesta a las víctimas y es la colaboración armónica entre instituciones que estamos comprometidas con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la dignificación de los derechos de ellas”.

Pero en su intervención, Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta, manifestó que se viene cumpliendo con la medida cautelar que fue emitida sobre el Cementerio Central.

“Esta administración le ha enfatizado al personal del camposanto la importancia de cumplir con las prohibiciones. Se ordenó no realizar exhumaciones ni reubicaciones de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados, sin la previa autorización de la magistratura, además se están haciendo las inversiones necesarias”, aseguró el mandatario.

Además, explicó que una de las obras que se hará es la ampliación del cementerio para aumentar su capacidad.

El alcalde de los cucuteños también contó sobre dos denuncias penales que fueron puestas por él ante la Fiscalía para buscar los responsables de la informalidad de la administración del campo santo municipal.

No concuerdan las cifras

A la problemática que hoy se enfrenta con el cementerio local, por la informalidad en su administración, se le suma que las cifras de desaparecidos manejadas por Fiscalía, Medicina Legal y Policía, no coinciden.

Ante esto, la magistrada Valencia sostuvo que las cifras aportadas por las distintas instituciones comprometidas, muestran que el grado de complejidad que hay en el cementerio, “desafortunadamente por ese rezago histórico, no podemos dar una cifra exacta, pero si unos mínimos con las cifras oficiales que nos aportan”.

Pero esa cifra de desaparecidos a la que se refiere la representante de la JEP puede ser muchísimo mayor, porque corresponde a datos posteriores a 2007, “y de acuerdo con la información que nos dio la Fiscalía, los periodos más álgidos no están en esas estadísticas que fueron a principio de 2000 (cuando fue la arremetida paramilitar)”.

Y ante esto, los representantes de la JEP le pidieron a las instituciones gubernamentales que trabajaran mancomunadamente para que se logre conocer la realidad de la violencia que se ha dado en Norte de Santander.

