Junta comunal de La Cabrera, preocupada por obra de baños del colegio Jan José de Cúcuta

La Junta de Acción Comunal del barrio La Cabrera mostró su preocupación por las condiciones en que podrían quedar las baterías sanitarias del colegio San José de Cúcuta, en esa sede, ya que a solo cuatro días para que se termine el contrato, la construcción no reúne las condiciones para garantizar su estabilidad.

La mañana de ayer, los docentes comunicaron a los padres de familia que debían ir por sus niños a las 9:30 de la mañana porque desde la semana pasada no se realizaba mantenimiento de los baños portátiles y no estaban, como en otras ocasiones, aptos para el uso de los estudiantes.

Antes de cumplirse esa hora, se presentó la cuadrilla contratada para la limpieza que se hizo cargo del aseo con equipos especializados y no fue necesario suspender las actividades. Sin embargo, hubo padres que se llevaron a sus hijos, no sin antes expresar su malestar por las incomodidades recurrentes que se han generado con la obra.

Juan Felipe Arias, presidente de la Junta de Acción Comunal, dijo que como los plazos se agotaron, los trabajadores de la contratista del Área Metropolitana de Cúcuta están haciendo todo “por salir de eso rápido y sin cumplir con el plan de manejo de obras públicas”.

“Estamos viendo que en los baños los mesones de los lavamanos los están poniendo encima de unos soportes sujetos con tornillos. Ni siquiera están fundidos en concreto y lo que le van a entregar al colegio es una chambonada”, señaló.

Arias recordó que desde sus inicios, la construcción de los baños ha presentado irregularidades, como el mal manejo ambiental del espacio porque usaron la cancha como depósito de materiales, lo mismo que un salón que en administraciones anteriores construyeron para que funcionara un comedor escolar y quedaron deteriorados.

En desacuerdo

Javier García, coordinador del colegio San José de Cúcuta, aseguró que son pocos los detalles que faltan para terminar los baños que –considera- están acorde con los diseños presentados por el Área Metropolitana de Cúcuta, por los que discrepó de la queja de la JAC.

Expresó que durante el fin de semana no se hizo la limpieza de los baños portátiles que tenían que lavar el viernes y por eso decidieron suspender las clases, pero tan pronto llegó la cuadrilla desistieron de la idea. “Ya el viernes los entregan y lo que sí hay que decir es que eso fue posible por la presión que hace un mes hizo la comunidad”.

Se va a revisar

El ingeniero Álvaro Álvarez, subdirector de Planeación del Área Metropolitana de Cúcuta y encargado del proyecto de construcción de las 20 baterías sanitarias que demandó una inversión de $5.400 millones, informó que el inconveniente que se presentó este lunes fue producto de una dificultad que tuvo la empresa que presta el servicio de mantenimiento, pero que lograron solventar a tempranas horas.

De las quejas que expuso la Junta de Acción Comunal respondió que no puede realizarse ninguna apreciación de la obra hasta que no se termine porque todo proceso forma parte del trabajo constructivo.

“Ya tenemos otras 14 baterías terminadas y no se ha presentado ningún daño ni reclamo, ni accidente que ponga el riesgo a los niños o la estabilidad de la obra. Tenemos que dar un parte de tranquilidad porque eso no está listo, esos lavamanos tendrán que soldarlos y después es que se funde el granito, pero en este momento no puede decirse que es que va a quedar así”, explicó.

Álvarez dijo que hará una revisión con el equipo técnico para ver cómo están quedando instalados los baños y en caso que llegara a existir un incumplimiento de las especificaciones técnicas, el contratista tendrá que hacer las correcciones necesarias porque no pueden entregarlo sin la verificación de la interventoría.

Informó que ya han entregado 13 baños de los 10 del contrato. Esta semana deben culminar los del colegio San José de Cúcuta, en La Cabrera y los del colegio Gremios Unidos. Sin embargo, faltan cinco instituciones para las que se esperan recursos adicionales por el orden de los $700 millones que en este momento son objeto de revisión por parte de la interventoría. “Todos tienen que estar listo antes del 31 de diciembre”, aseguró.

