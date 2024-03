¿La Terminal de Transporte de Cúcuta se queda sin CAI?

El rifirrafe entre la Alcaldía de Cúcuta y la Policía Metropolitana (Mecuc) ahora se estaría dando por el CAI que hay dentro de la Terminal de Transporte, pues se conoció que el servicio de uniformados que se encuentra ahí, podría ser retirado, dejando a merced de la delincuencia ese sitio.

Ante esta situación, muchos de los comerciantes, conductores de buses, pasajeros y transeúntes que diariamente recorren este sector, han mostrado su preocupación sobre la posible eliminación de ese CAI que protege a la zona. “La Terminal es un lugar en donde pasan todo tipo de cosas”, así lo aseguró una persona.

Ángela Vanessa Escamilla Durán, gerente de la Terminal de Transporte de Cúcuta, en diálogo con El Tochazo, señaló que el 1 de marzo hubo una reunión con la coronel Sandra Yaneth Mora, comandante de la Mecuc, y llegaron a varios acuerdos.

En primera instancia, la oficial mencionó que el acompañamiento de la Policía en la Terminal se realizaba a través de un convenio con las administraciones, el cual (en este caso) iba hasta el 29 de febrero.

No obstante y para no incrementar la criminalidad en el sector, en la reunión se acordó dejarlo por un mes más. En ese lapso de tiempo, la gerencia de este puesto terrestre buscará hacer los trámites para legalizar el convenio, “dado que estamos adelantando el tema de presupuesto, papeleo y planeación”, precisó Escamilla.

Hay una sensación positiva por parte de la gerencia a partir de que se pueda lograr un acuerdo con la Policía Metropolitana, la Alcaldía Municipal, y la Gobernación de Norte de Santander. “No contemplamos todavía no tener un CAI, porque estamos adelantando toda la gestión y somos muy optimistas”, indicó Escamilla Durán.

También se acordaron dos reuniones posteriores, una dentro de dos semanas para analizar cómo han avanzado en la gestión, y la otra a final de mes para ver si finalmente se puede llegar a hacer el convenio.

Durante la reunión, la coronel Sandra Mora afirmó que de concretarse el convenio, se cambiará a todo el personal que actualmente está en la central de transporte, en vista de que no han tenido el rendimiento que a la oficial le gustaría.

Cabe destacar que El Tochazo buscó la manera de comunicarse con la coronel Mora, quien no ha dado declaraciones públicas al respecto, y al cierre de esta edición no hubo respuesta alguna. Y en la oficina de prensa de la Mecuc aseguraron que ella no iba a hablar hasta el momento sobre ese tema.

Finalmente Ángela Escamilla hizo un llamado a la comunidad, “quiero decirles a los cucuteños que estén tranquilos, la intención de la gerencia es que haya seguridad en la zona y pese a que el trabajo no es fácil, lo estamos haciendo”.

Sin embargo, una fuente en la administración municipal se mostró preocupada porque pareciera que los servicios de la Policía Metropolitana se estarían privatizando.

Redacción: Nicolás Mojica / Periodista

