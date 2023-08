¿Le han pedido dinero en una oferta laboral? ¡No coma cuento! Es una trampa

En los últimos días, por las redes sociales han estado rondando supuestas ofertas laborales de empresas reconocidas, pero preste atención, porque estas terminan siendo una estafa en la que se puede caer con mucha facilidad.

En Colombia hay páginas falsas que publican convocatorias de empleo utilizando el nombre de tiendas reconocidas a nivel nacional, en estas empiezan induciendo a la gente a postular la hoja de vida en un correo ajeno al de las empresas reales, luego de esto envían un mensaje mencionando que han sido seleccionados en el proceso.

Pero ojo, es aquí donde viene la estafa, ya que durante el supuesto proceso de selección, debe enviar sus datos personales como la fotocopia de la cédula, cuenta bancaria y una consignación de $43.700 a una cuenta de ahorros que será “utilizado” para el examen de ingreso laboral. En Cúcuta, estas ofertas falsas de empleo involucran el nombre de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) como Prevenir.

Le puede interesar: Veedores, preocupados por crisis en Sanitas y Compensar

La IPS Prevenir, comentó que estos casos llevan años y que ya existen denuncias en la fiscalía, pero estos procesos no logran avanzar. La Opinión quiso ahondar en detalles pero no hubo respuesta por parte de la institución. Sin embargo, en un comunicado que circula por las redes sociales, la institución manifiesta que no tienen convenio con las entidades Koaj, Grupo Modas SAS y Efecty.

En el caso de las tiendas reconocidas como Koaj, Ísimo y Tiendas Ara, se conoció que sus convocatorias labores las hacen a través de sus portales oficiales, y además, nunca solicitan dinero para los exámenes de ingreso, este es un costo que corre por parte de los empleadores.

No caiga en la trampa, si le piden dinero desconfíe inmediatamente de la convocatoria laboral.

Por: Valentina Salgado / Practicante de Periodismo en La Opinión

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .