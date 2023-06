'Mi papá, mi héroe'

Mamá siempre es quien nos enseña a transitar la vida, y dedica su vida entera a cuidarnos y a amarnos. Pues en nuestro caso fue mi papá. Para mis hermanas y para mí es nuestro héroe, ejemplo y guía. Siempre está ahí, para ayudar, acompañar, solucionar y arreglar nuestro caos.

Nuestro padre ha sido el hombre que con sus propias inseguridades y temores nos enseñó el verdadero significado del amor incondicional, el que transformó nuestra vida a través del ejemplo de trabajo y dedicación. Ha sido un papá presente que así no estuviera en el país, siempre estaba para nosotras; un papá roto pero lleno amor por sus hijas. Ser papá para él es una extensión de sí mismo, sangre de su sangre, piel de su piel.

Esta es la historia de mi papá, un paisa del Parque Lleras, como él coloquialmente se hace llamar, un rebelde que se fue de Medellín porque no quería que nadie lo mandara (qué mi abuela Oliva lo mandara exactamente). Un hombre de pocas palabras de afecto pero que con un abrazo y una palmada de aliento expresa todo su amor. Fue trasladado por la empresa donde trabajaba a Caracas Venezuela, y ahí conoció a mi tía Nubia, otra paisa viviendo en Caracas que lo mandó con un encargo donde mi abuela y ahí conoció a mi mamá.

Se enamoraron, se casaron y tuvieron 3 hijas: Juliana, Jennifer y Diana. Crecimos escuchando tangos, boleros y son cubano y en el camino tuvimos una crianza peculiar para cada una de nosotras, según nuestra personalidad: con mi hermana Juliana fue más suave porque ella era una princesa, con Jennifer fue compasivo porque ella sabía cómo manejarlo y conmigo no sabía ni cómo hacer porque decía que yo le recordaba cuando él era joven, pero en sus tres versiones fue impecable, bondadoso, amoroso e incondicional. Nacimos el mismo día, el 18 de marzo y desde entonces, somos nuestro mejor regalo.

Cuando tenía 10 años, mi papá tenía una biblioteca personal de libros de literatura, libros que yo leía y releía todos los días, uno de mis preferidos y mi primer libro fue Carrie, de Stephen King. Me sentaba en su escritorio y los revisaba uno a uno, descubriendo cada día uno más interesante que otro. Cuando fui adolescente, me regaló todos sus libros y él se sentía orgulloso que su hija menor le gustara la lectura como a él.

¿Y por qué es nuestro héroe? No solo hizo su rol de papá a la perfección, continúa haciéndolo de manera comprometida y desinteresada, también es un abuelo ejemplar que cuida a mi hija todos los días, como si fuera de él y le enseña el valor de la familia. Así mismo hizo con sus otras nietas.

Tenemos la suerte de poder disfrutarlo en Navidad, cumpleaños, reuniones con mis amigos, lo llevo a eventos culturales y a bares de rock, él disfruta y es feliz, siempre tiene una sonrisa en su cara y una mano amiga para cualquier persona que lo necesite.

Él se convirtió en nuestro estandarte al momento de elegir pareja, buscando siempre un hombre que con una huella imborrable, amorosa e invisible nos abrace, igual que él. Cada una de mis hermanas tiene instantes eternos que guardan en el corazón, por la dedicación y entrega que nos dio el hombre que dejó toda su vida y el país donde vivía para establecerse en Cúcuta y cuidarnos , que se levantaba a las 6 a.m. a hacernos el desayuno , que no sabía cocinar y nos obligaba a comer lentejas por 3 días seguidos porque no sabía las medidas de los alimentos y nos hacía comer avena salada porque en vez de una pizca de sal, le echaba una cucharada, afortunadamente para nosotras las peleas eran porque nos obligaba a comer y no porque nos faltara.

Por: Diana Carolina Quiroz

