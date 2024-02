Mito o realidad: la gente tiene miedo de exhumar restos de cadáveres por coronavirus

Sin embargo, por lo extremo de los protocolos de bioseguridad para enterrar muertos por COVID-19 durante la pandemia lo pone a uno a pensar que es imposible que volvamos a tener contacto con nuestros seres queridos, así sea solo con los restos, dice esta mujer.

Las epidemias que han registrado un gran número de víctimas se han producido por enfermedades como la peste, el cólera, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, el ántrax, la viruela, la influenza y la COVID -19.

Y en todas estas mortales enfermedades los protocolos de bioseguridad que implantaron las autoridades de salud en su momento fueron tan extremos que hicieron pensar en que el virus, pese a la muerte de la persona que los contraía, se mantenían vivos para siempre.

El ministerio de Salud de Colombia, por ejemplo, no tiene aún un protocolo para exhumación de cadáveres por COVID-19. La Opinión les preguntó en reiteradas ocasiones a miembros de la oficina de prensa y comunicaciones de esta cartera si existía un protocolo para exhumación de restos de cadáveres por COVID-19, pero ante la negativa de una respuesta se podría pensar en que no está contemplado porque no es necesario.

No obstante, le preguntamos al médico intensivista Arturo Arias, presidente regional Norte de Santander de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo-AMCI, sí el virus de la COVID-19 permanecía vigente en los restos de los cadáveres enterrados por la mortal enfermedad, y la respuesta fue que no. (Ver recuadro).

El profesional de la salud precisó que eso es más mito que realidad. “No, eso no es cierto (que el virus permanezca cuatro años después en los restos de cadáveres por coronavirus)”.

Los muertos de la pandemia en Norte



Norte de Santander, a la fecha, contabiliza desde el momento de la aparición del coronavirus en el territorio nacional un total de 5.211 muertes.

Cúcuta es la ciudad con mayores decesos, 3.255, le sigue Villa del Rosario, con 428; Los Patios, con 379; Ocaña, con 315 y Pamplona, con 226.

Desde el 27 de febrero hasta el 7 de enero, Los dos municipios de Durania y Santiago eran los que menos muertes por COVID-19 contabilizaban, dos cada uno.

Los hombres han sido los que mayor cuota de muertes han puesto durante la Pandemia, 3.158, mientras las mujeres solo 2.053.

El 21 de noviembre de 2023 es la fecha en la que murió, hasta ahora, la última persona en el departamento por coronavirus.

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -Sivigila, reportó que el rango de edad en que más personas han muerto es entre los 70 y 79 años (1.274 casos); después entre 60 y 69 años (1.229 casos), y de 80 años en adelante (1.142 casos).

Esto quiere decir que los adultos mayores fueron los más afectados por la pandemia de la COVID-19.