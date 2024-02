Niños cucuteños, a la espera de Bienestar Familiar

Afecta a los niños y padres

El hecho de que las puertas de estos Centros de Desarrollo Infantil continúen cerradas no afecta solo a los niños de bajos recursos que contaban con el cuidado y la alimentación que les ofrecían de lunes a viernes, sino que además representa un problema para los padres que no tienen dónde dejar a sus hijos mientras trabajan.

Así lo expresó Andrea Carvajal, una madre de familia que estaba buscando infomración en uno de estos centros.

Entérese:El corregimiento Banco de Arena espera recibir su Corazón de Barrio

“Vengo a buscarle cupo a la niña para poder trabajar y que mi esposo también lo haga. Desde el año pasado estoy viniendo, tratando de conseguir cupos. Aquí me dicen que todavía no se sabe nada. Me dijeron que tenía que estar viniendo constantemente. Estos días no he podido trabajar, porque cómo dejamos la niña sola”, contó.

En este sentido, la presidenta del sindicato de madres comunitarias, Blanca Albarracín, explicó que Norte de Santander, por ser un estado fronterizo, cuenta con otro tipo de problemas como el de la migración.

“Es grave, porque todo el país está en la misma situación. Estamos dejando de atender la necesidad de muchos niños que realmente necesitan el programa, sobre todo niños venezolanos aquí en la frontera, en donde los papás necesitan dejar sus hijos al cuidado de un centro de atención para poder ir a buscar el sustento. Esto por la situación tan difícil que hay en Cúcuta, en donde no hay oportunidades de trabajo”, enfatizó Blanca Albarracín.

Los CDI tienen capacidad para recibir desde 100 hasta 600 usuarios en todo el país y deben operar durante 220 días al año. Tras los atrasos que ha significado el cambio en los modelos de contratación, el 2024, inevitablemente, será un año en el que no podrán cumplir con ese objetivo.

Más información:El alcalde es Jorge Acevedo, yo soy una coequipera: Yirley Vargas

“Al menos los niños tienen segura la comidita allá en los centros y los cuidan, mientras los papás miran cómo se rebuscan la comida para el resto de la familia”, explicó Blanca Albarracín sobre la urgencia que tienen los padres para que estos centros comiencen a operar.

Hay que recordar que estos CDI reciben a niños de bajos recursos en el rango de edad desde los dos hasta los cinco años, o hasta que ingresen al grado de transición.