PAE de Cúcuta, garantizado desde el primer día de clases

¿Cómo fue el proceso?

Aguilar explicó que, atendiendo el llamado que hizo la UApA a alcaldes y gobernadores a través de la Circular 06 de 2023 para que adoptaran las medidas necesarias y de planeación que garantizaran el inicio oportuno de la entrega del PAE en 2024, la administración municipal pasada cumplió e inició los trámites que se requerían para gestionar cada proceso.

En este sentido, señaló que una de las primeras gestiones fue solicitar ante el Concejo de Cúcuta la autorización de vigencias futuras que fue aprobada a través del Acuerdo 019 del 30 de noviembre de 2023, para desarrollar y ejecutar el PAE para el 2024 a través de la modalidad de selección de licitación pública.

“La administración anterior mediante Resolución 05170 del 14 de diciembre de 2023 dio apertura a la convocatoria del proceso que se adelantó bajo la modalidad de licitación pública y en ese proceso contractual se hizo el cierre de ofertas el 28 de diciembre de 2023, recibiendo dos ofertas de dos proponentes, la Unión Temporal Porvenir y la Unión Temporal Construyendo Niñez 2024”, mencionó la funcionaria.

Una vez surtida esta fase, la secretaria (e) señaló que se designó un equipo técnico, jurídico y financiero que se encargó de revisar las ofertas y en el primer informe preliminar se le solicitó a los proponentes subsanar algunos componentes.

Sin embargo, con el cambio de administración, se conformó un nuevo equipo evaluador, encargado de revisar los documentos aportados por los oferentes y se generó un segundo informe donde quedó descalificada la Unión Temporal Porvenir.

“Dentro de las causales de rechazo a la Unión Temporal Porvenir se cuestionó el tema de que no pudieron subsanar la experiencia por una inexactitud de información que aparece reportada en el RUT, adicionalmente porque no cumplían con unas factores de calidad que exige el lineamiento del programa, además por la capacidad transportadora y por unos temas en la bodega que, por ser cuestiones técnicas no podían superarse en una etapa de alistamiento tan corta como la que tenemos ahorita, entonces todo eso quedó evidenciado en los informes técnicos”, agregó Aguilar.

Fue así como el pasado 15 de junio se llevó a cabo la audiencia para elegir al nuevo operador del PAE 2024, donde, en presencia de las veedurías y oferentes se debatieron las propuestas y el municipio adjudicó la contratación a la Unión Temporal Construyendo Niñez 2024 a la que se le asignó una calificación total de 100 puntos.

“El día de hoy (ayer) se está generando la firma del contrato y la operación del programa para que arranque el día lunes por 90 días del calendario escolar, que más o menos es hasta mediados del mes de junio”, apuntó la secretaria (e).

Eduardo Parra, presidente de la Liga Municipal de la Asociación de Padres de Familia de Cúcuta (Asopadres), comentó que hicieron presencia en el proceso de la audiencia y de igual manera estarán haciendo veeduría durante todo el calendario escolar, para garantizar que las raciones alimentarias sean entregadas a todos los estudiantes en óptimas condiciones.