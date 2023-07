Proyecto de ordenanza que busca independencia de la UFPS Ocaña, a primer debate

El próximo martes 18 de julio, cuando la UFPS Seccional Ocaña cumple 49 años de fundada, la Comisión del Plan y de Asuntos Generales procederá a dar primer debate al proyecto de ordenanza 005 de 2023, con el que se busca dar independencia total a este claustro universitario que hoy está ligado a la sede central en Cúcuta.

El hecho se produce al completarse tres sesiones de estudio previos en los que se conocieron todas las posturas y se dio participación plena a todas las partes interesadas. Ayer, la última sesión se cumplió para aclarar dudas jurídicas.

Fue precisamente en esta sesión que se conoció la radicación de un oficio por parte de la gobernación en el que se notifican modificaciones al artículo primero de la citada ordenanza, el mismo que presentó polémica por el uso del término ‘escindir’.

El presidente de la citada comisión, Emerson Meneses, indicó que fue gracias a la participación y el consenso que se alcanzó en las tres sesiones previas que el gobernador Silvano Serrano tuvo elementos para presentar las modificaciones. Con base en la ley 30, se decidió que el artículo primero quedara así: ‘Crear la Universidad de Ocaña’.

Las modificaciones serán presentadas también ante el Consejo Superior Universitario y el mismo Ministerio de Educación para que diseñen las rutas pertinentes para los trámites de rigor.

Meneses explicó que en esto de ‘crear’ entran a jugar las tres partes: Asamblea, Consejo Superior Universitario y Ministerio de Educación, y en cada una se deberá actuar en las modificaciones acorde a lo que dicta la Ley 30, “lo cual arrojará la creación de una nuevo claustro universitario que tendrá como nombre Universidad de Ocaña”.

Ayer, durante la tercera y última sesión, que estaba programada para despejar dudas jurídicas acerca del procedimiento a seguir para lograr la independencia de la UFPS seccional Ocaña se inició con dos intervenciones candentes, por parte del líder estudiantil y veedor estudiantil Jhonatan Alexander Carrillo, quien considera que para proceder a crear una nueva universidad debe primero contarse con un estudio de viabilidad socioeconómica, “que no existe”.

Esta posición le fue refutada por el estudiante Johan Villamil, al señalar que dicho estudio sí existe. “Yo lamento que se salga a decir que no existe dicho estudio cuando hace ocho días se confirmó y el mismo le fue entregado al Ministerio de Educación para que se inicie el proceso de acreditación de alta calidad”.

Más adelante intervino Luis Eduardo Trujillo, miembro del Consejo Superior Universitario de la UFPS, quien llamó a la reflexión a las partes. “En estos momentos no estamos ni para dividirnos ni para atacar a nadie ni para decir quién tiene y quién no la razón”.

Cuestionó la modificación hecha al proyecto de ordenanza en su artículo primero, al señalar que se está creando una nueva universidad y extinguiendo la UFPS Ocaña. Eso es un exabrupto”, dijo.

Añadió que la seccional Ocaña no tiene autonomía, sino una financiación diferente, “lo cual no le reconoce ninguna autonomía. No tiene además registros. El ministerio de Educación reconoce los registros calificados es a la UFPS sede Cúcuta, no a la UFPS Seccional Ocaña”, subrayó.

Trujillo desmintió que exista un estudio de prefactibilidad para crear un nuevo ente universitario como lo exige la ley. Con relación a los derechos de docentes y administrativos dijo que se perderían al crearse una nueva universidad.

No se puede acabar con la universidad que ya tenemos, lo que se debe hacer es crear una nueva. “Aquí se está perdiendo el tiempo con estas sesiones”, puntualizó Trujillo.

El gobernador Silvano Serrano le refutó a Trujillo su posición de que se haya estado perdiendo el tiempo en la asamblea en el estudio de buscar la independencia de la UFPS Ocaña.

No se nos debe olvidar que la vida jurídica de la Universidad Francisco de Paula Santander nació en la Asamblea de Norte de Santander, “mal podría ahora desconocerse esto y el poder que le entrega la constitución y la ley a este escenario para que se hagan los estudios y debates respectivos”, recordó Serrano.

Explicó que el documento que se radicó hoy (ayer) para notificar las modificaciones al artículo 1 del proyecto de ordenanza 005 fue fruto del consenso.

En su defensa de la iniciativa que busca darle una universidad a los ocañeros, Serrano también recordó que existe una figura jurídica que se llama Norte de Santander y la UFPS es un ente de carácter departamental descentralizado.

Y remarcó: administrativa, financiera y académica la UFPS seccional Ocaña goza de plena autonomía. Todas las condiciones de hecho están dadas para ratificar un derecho de toda una región ocañera.

