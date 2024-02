Reorganización: nuevas medidas para los informales de Cúcuta

Ante el fracaso de las anteriores administraciones sobre el tema de la reubicación de los vendedores ambulantes, esta nueva gerencia comenzó a hablar sobre “reorganización”, la cual plantea ubicar de una mejor forma, en las calles, a estos informales para que no obstruyan la movilidad en el espacio público del centro de la ciudad.

“Nos hemos reunido con 16 representantes de asociaciones, de manera individual se hace muy difícil. Hemos empezado a organizar un plan de recuperación y reorganización del centro. Incluso hemos hecho varios recorridos, tres de ellos en el perímetro de la avenida 6ta y la calle 5ta. Hemos detectado un desorden permanente y hay una serie de conversaciones adelantadas respecto a las medidas. Estamos notificando a quienes están abusando del espacio público”, manifestó el subsecretario de Concertación Ciudadana, Santiago Burbano.

En este sentido, La Opinión entrevistó a varios vendedores ambulantes para conocer qué esperan de esta nueva medida de la que, hasta los momentos, se desconocen los detalles.

“Hasta la presente hemos tenido una o dos reuniones con los nuevos secretarios de Gobierno. Ellos acordaron que iban a tratar de reorganizar a los vendedores. Pero en ningún momento hemos tenido una charla clara sobre una reubicación. Somos más de tres mil o cuatro mil vendedores ¿De qué manera nos van a organizar o reubicar?”, exclamó Jorge Morales, presidente del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Norte de Santander (Sinvanor).

Esta “reorganización” planea facilitar la movilidad de las calles, impidiendo que los puestos de estos vendedores tomen las vías; y, también, mejorando la visual del centro de la ciudad que, en general, está protagonizada por tráficos, vendedores ambulantes y los llamados “carreteros” que, además de impedir el paso vehicular normal, causan contaminación sónica con sus altoparlantes.

Sobre los acuerdos mínimos a los que hace referencia Burbano, el presidente de Sinvanor enfatizó en que aún no los conoce. “Yo soy el presidente de un sindicato y a mí no me han informado ni me han dicho nada”, aseveró Jorge Morales.

Por otra parte, algunos conductores consultados por La Opinión manifestaron estar de acuerdo con una posible reubicación, ya que esto liberaría las vías del centro de la ciudad.

“Hay lugares donde sacan sus cosas hasta la mitad de la calle. Se necesita una reubicación. Sobre todo el tema de los carreteros, porque ellos se meten en contravía y generan ruido”, explicó Juan Carlos Herrera, taxista con más de 20 años de experiencia.

Reubicación: el miedo de los vendedores

El tema de la reubicación de los vendedores informales que, en su gran mayoría, se apoderaron de las calles del centro de Cúcuta lo vienen escuchando los nortesantandereanos desde hace varias administraciones.

La última vez que se intentó, de manera más concreta, fue durante la gestión de Donamaris Ramírez; sin embargo, lo único que se logró fueron protestas que terminaron regresando a los informales a donde siempre han estado: las vías cucuteñas.

Mary Contreras, una vendedora de la avenida sexta, contó que en sus 30 años en la calle viene escuchando la palabra “reubicación” durante todas las administraciones.

“Tengo toda la vida escuchando que nos van a reubicar. Ni cumple la alcaldía, ni nosotros. Nos ponen en el parque lineal y allá habitan los indigentes, eso hace que los clientes no vayan para allá”, aseveró la vendedora.

En relación a esto, las quejas abundan. Estos trabajadores insisten en que no aceptarán que los envíen a este parque, en el que están los habitantes de la calle.

“En este momento el comercio de Cúcuta está atravesando una situación crítica. Cómo será que nos envíen a una parte que no tenga comercio y que nosotros no vendamos nada. Sería catastrófico”, expresó el presidente de Sinvanor.

Por otro lado, una trabajadora del sector formal, quien prefirió mantener su nombre bajo anonimato, opinó que es importante una reubicación de los vendedores del sector informal, debido a que hay quienes dejan las calles del centro llenas de basura.

En este sentido, el presidente de Sinvanor, Jorge Morales, pidió a los cucuteños paciencia con el tema de quienes trabajan todos los días en las calles de la ciudad.

“Yo les diría a los cucuteños que tengan mucha paciencia, porque eso no se organiza de la noche a la mañana. Que nos colaboren, porque nosotros, que estamos en la calle, somos más pobres que los que tienen un almacén. También tenemos familia y estamos muy necesitados”, contó Morales.

