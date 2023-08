Reservistas de la Policía exigen mejoras en servicio de salud

Ayer, desde las 7:30 de la mañana, cerca de 80 miembros de la reserva activa de la Policía Nacional manifestaron sus inconformidades al frente del comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, por la presunta mala atención en la asistencia de salud que vienen recibiendo por parte de Sanidad.

Mediante arengas y pancartas mostraron su molestia por los servicios de salud. Los reservistas denuncian que están siendo mal atendidos, que se demoran mucho las citas con especialistas y que no están recibiendo los medicamentos necesarios para sus enfermedades.

Ellos reclamaban que le habían dedicado toda una vida de servicio a la institución y al país y que era injusto el trato recibido en la asistencia médica. Recordaron que mensualmente les descuentan el servicio de salud y que no ven reflejados sus pagos en la calidad del servicio.

Habla la reserva

Francelina Ramírez, intendente jefe de la reserva activa, expresó que se cansaron del mal servicio y los malos manejos de los rubros. Dijo que los compañeros están cansados de que le aplacen las citas y la entrega de medicamentos.

De igual manera comentó que los beneficiarios no tienen citas médicas y que la red externa de clínicas no quiere contratar con la Policía porque no está cumpliendo con los pagos, y de hacerlos, los hacen tarde.

“El jefe de Sanidad de Norte de Santander y la directora a nivel nacional no sienten dolencias por los enfermos. Ellos no entienden que no están tratando con uniformados sino con pacientes. Están recibiendo mejor servicio de salud el subsidiado del Sisbén que nosotros que aportamos a nuestros servicios de salud. Hay una incompetencia de los funcionarios que manejan nuestra salud violentando nuestro derecho a la vida”, expresó Ramírez.

La líder indicó que fueron sobrevivientes de la violencia y ahora también están sobreviviendo de los malos servicios de salud. Agregó que no tienen dolientes y que se sienten abandonados también por el Ministerio de Salud.

“Nuestros comandantes no se ponen en el papel del beneficiario y del policía que entregó todos los mejores años de vida a la institución. Hoy nos sentimos maltratados y exigimos que haya una interventoría en la salud de la policía y que se establezca qué es lo que está pasando, hay que investigar por qué el servicio a desmejorado tanto”, indicó la intendente.