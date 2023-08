Se inauguró un tramo nuevo del canal Bogotá de Cúcuta

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tienen 3.5 billones de pesos de contratos viabilizados en fase tres y escasamente el presupuesto de la unidad asciende a cerca de 66.000 millones de pesos, dijo López.

No obstante esto, dijo que hay que trabajar para proteger la vida y, en consecuencia, el funcionario no descartó que este mismo año se pueda asegurar los recursos que se requieren para terminar la canalización hasta el río Pamplonita, a fin de que la obra no quede inconclusa.

En el acto de entrega de la obra, el vocero de la Unión Tamporal Canal Bogotá indicó que se había hecho entrega de un manual para el mantenimiento del tramo de canal construido, por eso, cada cien metros de recorrido se construyeron pasos de escaleras para facilitar las labores de limpieza y control del canal.

Lea también: Taxistas de Cúcuta, listos para unirse al paro nacional

También se fijó una empradización para la protección de los taludes y además de las obras de arte que se cumplieron en el desarrollo de la obra también se aportó en el embebecimiento del paisaje al paso del canal.

La solución que se está dando es parcial, por lo que se hace necesario terminar la obra en los doscientos noventa metros que restan.

El Canal empezó a construirse desde 1961 para el tránsito de aguas lluvias para la ciudad, y tiene un poco más de 8.800 metros de longitud desde su inicio en el barrio Magdalena hasta inmediaciones de la cárcel Modelo.

Lea además: Uspec pidió 10 días para resolver crisis de comida en la cárcel de Cúcuta

Las obras que se entregaron para el control de inundaciones beneficiarán a unas 170.000 personas de la zona norte de Cúcuta. También brindó la generación de 65 empleos locales, según información suministrada por la Ungrd.



Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion