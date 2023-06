Sector rural se le paró firme al alcalde y al gobernador

La mesa de diálogo

El encuentro, que empezó alrededor de las 11 de la mañana, estuvo liderado por el líder de junta de acción comunal Pablo Nieves y el alcalde Jairo Yánez y su gabinete. El líder en su primera intervención manifestó la dura situación que están viviendo los corregimientos que representa.

Nieves expresó la preocupación de la comunidad en el tema de la estratificación que afecta a las comunidades más humildes, también por el acuerdo con la secretaría de Infraestructura que se había comprometido con unos recursos de alrededor de 658 millones de pesos para las vías terciarias. Dijo también que se necesita la socialización urgente de los proyectos de agua potable y alcantarillado que está manejando la Empresa de acueducto y alcantarillado de Cúcuta (EIS).

“Necesitamos que nos expliquen porqué no nos han instalado la fibra óptica que nos prometieron para el mes de mayo, asimismo, la legalización de predios, especialmente los predios educativos, escuelas, colegios y parques. Necesitamos que nos hagan claridad en el tema de las ayudas para los damnificados de la ola invernal, necesidades tenemos muchas pero estas son las más importantes”, expresó el líder.

Le puede interesar: ¡Atención! El sicario ‘Coly’ se entregó en la Fiscalía

Las comunidades manifestaron que no entienden por qué el plan de ordenamiento territorial los ubicó en estrato dos si no cumplen con las condiciones para estar en este nivel, dado que no cuentan con delimitación vehicular y peatonal. Dijo, por ejemplo, que la vereda Bellavista solo cuenta con una calle pavimentada y de resto es pura arena.

Expresaron que la secretaria de planeación, Marcela Rodríguez se comprometió con la comunidad a ayudarlos a gestionar ante la oficina de catastro para bajar los estratos y han pasado más de dos meses y no ha bajado un solo recibo.

Víctor Hugo Peña, Párroco de la iglesia San Vicente Ferrer del corregimiento de Agua Clara, dijo que semanas atrás estuvieron reunidos, “presentamos una agenda de trabajo pero parece ser que usted es el alcalde y los secretarios no le hacen caso, el secretario que no cumpla con sus funciones, no puede estar más en la alcaldía, aquí necesitamos gente que produzca y que sea honesta porque cuando no se cumplen con los acuerdos los afectados somos nosotros”.