Titulación de predios en Cúcuta, una tarea pendiente

Establecer un orden territorial es una de las tareas pendientes que tiene la alcaldía de Cúcuta. Según estadísticas de la administración municipal, en la ciudad hay al menos 20 mil predios públicos sin titular.

Es decir, que sobre esos terrenos, hoy ocupados, la alcaldía no recibe ningún tipo de retribución en impuesto.

Históricamente, Cúcuta se ha caracterizado por ser una ciudad de invasiones, se cree que el 55 por ciento de los actuales barrios de Cúcuta nacieron precisamente de una invasión.

Se estima que en los últimos años han surgido alrededor de 100 nuevos asentamientos en predios propiedad del municipio y de particulares; y aunque durante los últimos dos años no se han permitido invasiones nuevas, las de hace años aún están sin resolver su situación.

Sin embargo, nadie, ni las mismas autoridades, tiene un censo real de esta situación.

Para suplir esta necesidad, el año pasado la alcaldía, a través de Metrovivienda, realizó un convenio interadministrativo para que la entidad se encargara de organizar y conformar el Banco de Tierras de Cúcuta con el fin de identificar, clasificar e inventariar los inmuebles propiedad del municipio.

Según Carlos Chacón, gerente de Metrovivienda, esta terea se hizo, pero los recursos se quedaron cortos y solo se pudo hacer la caracterización de unos pocos, de los cuales ya Planeación municipal tiene la información histórica.

El objetivo de este Banco es regular e intervenir el suelo urbano del municipio conforme al plan de ordenamiento territorial para adelantar las políticas de legalización y titulación de los inmuebles o predios en manos de particulares estrato 1 y 2 y la venta de los inmuebles o predios estratos 3, 4, 5 y 6, lo que permitiría acabar poco a poco con la proliferación de invasiones y la ilegalidad en la ciudad.

Además, el Banco coordinará los predios necesarios para el desarrollo futuro de obras de infraestructura, proyectos inmobiliarios, equipamientos y espacio público, y permitirá tener un inventario actualizado de los predios o inmuebles de ejidales del Cúcuta, ubicados en el área urbana y rural.

Sin embargo, Chacón aseguró que se le debe dar continuidad a estos proyectos porque si no el trabajo hecho se pierde.

La tarea de titular

Desde el año pasado la alcaldía, a través de Metrovivienda, comenzó con la tarea por las comunas de Cúcuta, de titular predios propiedad del Municipio y que están ocupados desde antes del 2001.

Según la entidad, en lo que va corrido del año ha recibido 359 solicitudes de las cuales 66 después del estudio fueron declaradas no viables, es decir, 293 continúan en proceso. A finales de este mes se espera entregar 200 solicitudes aprobadas. En 2016, recibieron 497 solicitudes y se entregaron 362.

Para Chacón, la comuna 8 es el sector de la ciudad con mayor número de predios propiedad del municipio seguido por las comunas 9 y 10.

En las comunas 1 y 2, el proceso no se hace porque las zonas son comerciales; en las 5 y 6, aunque sí hay invasiones, están en su mayoría en predios privados. Sobre el trabajo que se tiene que hacer en las comunas 3 y 4, que corresponden a La Libertad y San Luis, dijo que es más complejo, pues no se tiene la claridad de si los predios son propiedad del Municipio o no. Ya hay en estudio mil predios de esta zona.

El propósito que tiene este programa, según explicó el gerente de Metrovivienda, es poder generar en vigencias futuras un beneficio en impuestos para la administración y con estos dineros hacer obras.

Por año tienen como meta hacer al menos 400 titulaciones, algo que no se hizo durante 2014 y 2015, tiempo en el que las invasiones aumentaron en la ciudad.

Los otros dueños de Cúcuta

Según uno de los últimos informes de Metrovivienda, durante la vigencia pasada, de los 44.545 predios de Cúcuta, incluyendo los que son propiedad del municipio, unos 8.544 pertenecían a Sodeva Limitada, 1.826 a Salas Sucesores, 3.454 a hijos de Asís Abrahim, 197 a los Morelli, 1.803 a la nación, 140 a Adolfo Núñez, 160 a Bernardo León, 46 al Minuto de Dios, 180 a Efraín Sánchez, a Villa Chávez Mercedes, 319 a inversiones El Tablazo, y 2.400 a otros no especificados.