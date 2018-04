Estas exitosas películas cumplen 25 años

El éxito de taquilla de ‘Jurassic Park’ y de premios de ‘Schindler’s List’ convirtieron a Steven Spielberg en un gran triunfador hace 25 años, pero no fueron los únicos filmes que se hicieron un hueco en la historia del cine.

También los filmes ‘Philadelphia’, ‘The Fugitive’, ‘The Nightmare Before Christmas’ o ‘In the name of the Father’ ocupan un lugar privilegiado en la memoria cinéfila.