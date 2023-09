'Los hechos casuales', la nueva obra literaria de Juan Carlos Botero

Juan Carlos Botero, escritor y periodista colombiano, y quien también ha sido columnista de La Prensa y El Tiempo, y actualmente de El Espectador, además ganador del Premio Juan Rulfo de Cuento y del Concurso Latinoamericano de Cuento, llega a la Fiesta del Libro de Cúcuta (fliC) con su obra ‘Los hechos casuales’.

Lea también: La Fiesta del Libro de Cúcuta abrió sus puertas para llenar de cultura a toda la ciudad

El martes a las 5:00 de la tarde en la tarima principal de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Botero conversará con María Jimena Duzán sobre esta novela que estuvo escribiendo durante 10 años de manera ininterrumpida y que hoy está catalogada como una de sus mejores obras.

El encuentro fortuito entre dos amigos de la infancia son el detonante de esta novela, la cual llevará a los lectores a recorrer la vida de un empresario exitoso y adinerado con un pasado enigmático y a quien la vida le cambia debido a muchas casualidades.

¿Cómo nació ‘Hechos casuales’?

Desde hace mucho tiempo soy muy consciente que todo lo que me ha ocurrido en la vida, para bien y para mal ha sido resultado de una serie de hechos aparentemente menores, encadenados por el azar, por la suerte y por el accidente que desembocan en consecuencias tremendas y no solo para uno como individuo, sino inclusive a nivel nacional, a nivel mundial y por eso ahí cuento en la novela varias anécdotas como la caída del Muro de Berlín, el inicio del movimiento racial en Estados Unidos, el inicio de la Primera Guerra Mundial, varios eventos que sucedieron por una serie de hechos casuales, aparentemente menores, pero encadenados y que adquieren un efecto dominó y que tienen consecuencias tremendas.

Por esa razón, al darme cuenta que ese era un tema importantísimo en la vida de las personas, pero que era un tema huérfano en la narrativa actual y que nunca se ha escrito una novela sobre el tema, empecé a trabajar en el asunto hace mucho tiempo con esa finalidad de volver esto una obra literaria.

Lea además: Defensoría del Pueblo solicita medidas cautelares para candidatos a las elecciones de octubre

La novela transcurre entre los años 1980 y 2000, una época de violencia en el país, ¿por qué tocar estos años?

Es porque esa fue la época más dura de nuestra violencia con la guerra del narcotráfico, la guerra contra las guerrillas, el tema de la delincuencia, todos los problemas de Colombia con la corrupción, la erosión en la credibilidad de las instituciones, etc.

Mi objetivo era hacer algo diferente, era crear un personaje principal que fuera una buena persona.

Eso no significa que en la novela no haya más de un malvado, los hay, pero si te pones a pensar es muy inusual que en la literatura colombiana el personaje principal suele ser un criminal, un asesino, un narcotraficante, un sicario; una buena persona casi no lo ves, y para que sus cualidades resaltaran todavía más, me di cuenta muy pronto que tenía que ubicarlo en el contexto más violento de nuestra historia y fueron esos 20 años que además los viví en carne propia y eso me permitía contar las cosas con base como las había vivido, porque eso da credibilidad, lo que se cuenta nace de experiencias reales y creo que lo que más prevalece en el país es la bondad, más que la maldad.

Lea aquí: Norte de Santander logró el título de primera finalista en el Miss Universe Colombia

¿Entonces es una obra más de realidad que de ficción?

Sí, o sea, es ambas cosas, hay muchas experiencias personales que se las presto al personaje principal, esas experiencias obviamente no aparecen exactamente como ocurrieron, están matizadas por la exigencia narrativa, pero sí alimentan la novela. Entonces claro, es una obra de ficción, no es un libro autobiográfico, pero sí, cuenta muchos eventos que ocurrieron en el país.

¿Qué ha significado la publicación de esta novela después de tantos años?

Bueno, debo decir que he estado escribiendo durante todo este tiempo, he sido columnista de varios medios, sin interrupción, pero para mí, publicar esta novela me costó mucho, fue muy difícil, fueron 8 años de escritura ininterrumpida.

Cuando la terminé comenzó la pandemia y aproveché los dos años para reescribirla en su totalidad y me gusta que haya sido así, porque así quedó tal y como yo quería que quedara la novela. Hubo unas versiones anteriores que no me convencían, pero ha sido la novela más difícil de escribir de toda mi carrera, pero a la vez la que más satisfacción me ha producido.

Entérese: 4.259 desaparecidos ha dejado la guerra en Norte de Santander

¿Por qué la más difícil?

Precisamente porque cuando comienzas una novela, por lo menos en mi caso, tienes alguna claridad sobre algunos elementos que quieres contar, pero el 90% no sabes que vas a contarlo y de repente lo vas descubriendo a medida que vas trabajando, entonces, por ejemplo, yo no tenía previsto contar la masacre del Palacio de Justicia.

Cuando me di cuenta que lo tenía que contar por las exigencias de la historia, en ese momento tenía que volverme un experto en el tema porque en literatura no puedes contar cosas que no están divinamente investigadas rigurosamente, porque se nota y el libro se le cae al lector de las manos, porque suena falso, entonces ese tipo de cosas me obligaron a investigar de una manera muy profunda los temas y así se fue demorando la publicación de la novela.

La escritura también fue muy difícil, pero quedo muy contento con el resultado y me alegra mucho que ha tenido una acogida muy positiva en el público.