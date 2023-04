Murió el reconocido periodista de Cúcuta Pedro León Jáuregui 

El periodismo de Cúcuta y Norte de Santander está de luto. En las últimas horas falleció a los 67 años Pedro León Jáuregui Ávila, quien desde hace algunos años batallaba contra un grave enfermedad.

Nació en El Guamo, Bolívar, del matrimonio del sargento Pedro León Jáuregui Jáuregui e Isabel Ávila Barrios. Se casó con Mercedes Villamizar y tuvo tres hijos Ingrid Katherine, Pedro Leonardo y Camilo Alexander.

Lea además: Especiales La Opinión | ¿Lagunas encantadas? Lo que sucede en Chitagá los Jueves y Viernes Santos

Jáuregui ejerció el periodismo durante 40 en el diario La Opinión, al que lo vinculó su fundador Eustorgio Colmenares Baptista y en donde trabajó hasta que se pensionó, hace alrededor de cinco años. Hoy, esta casa editorial expresa su gran tristeza por la partida de quien es y será uno de sus más recordados periodistas.

Se graduó de la carrera Administración de Empresas y Contaduría, en la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), y ejerció su profesión durante varios años. Pero la crisis del bolívar en la década de 1980 y su pasión por escribir y contar historias, principalmente en el deporte, lo llevaron a sumergirse en el mundo del periodismo.

El veterano periodista también perteneció a Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (Acord) Norte de Santander, de la cual fue miembro hasta el día de su muerte. Desde Acord expresaron también su más profunda tristeza por esta lamentable noticia.

Le puede interesar: Un carro estaría involucrado en asesinato afuera de un montallantas de San Rafael

En 2017, dio una entrevista a La Opinión, a la que llama su segunda casa. A continuación recodamos lo que habló con su colega Cicerón Flórez esa vez.

“Tuve un pequeño bache económico por no saber hacer negocios. Se me dio la opción de trabajar en el periodismo radial y manejar algunas jefaturas de prensa, como la del Mundial de Consolación de Baloncesto, que se hizo en Cúcuta en 1982, las clásicas de ciclismo del Norte de Santander y del Selle de Italia”.

Indicó que el concejal y periodista Fermín Delgado Suárez, por recomendación de Víctor Hugo Pino, lo hizo nombrar en 1983 jefe de la sección financiera de la Contraloría que dirigía Amanda Barrios Maldonado. La única condición era que debía apoyar a Guillermo López Jaimes, director de Enfoque Deportivo.

“De ahí en adelante todo marchó sobre ruedas y fui corresponsal de varios periódicos nacionales: en el área de deportes para El Colombiano, Revista Balón, el Nuevo Siglo y el Diario Deportivo. Manejé varios programas radiales además de laborar en todos los periódicos de la ciudad: Diario de la Frontera, El Comercio y La Noticia, hasta que regresé nuevamente a La Opinión por invitación de Eustorgio Colmenares Baptista en calidad de free lance y tras su vil asesinato el actual director José Eustorgio Colmenares Ossa me vinculó de tiempo completo. En los últimos años escribí en algunas oportunidades para los periódicos Marca de España y El País de Uruguay”.

Lea también: Crean 'hoteles' para las abejas solitarias en Cúcuta

¿Qué experiencia le dejó su trabajo de periodista de deportes?

Me permitió vivir momentos cruciales del deporte local, nacional e internacional como vueltas a Colombia, Venezuela y el Táchira, eliminatorias mundialistas, Copa Libertadores, Mundiales de Ciclismo en San Cristóbal, estado Táchira (Venezuela) y Boyacá (Colombia) entre otras cosas. Poder decir a muchos dirigentes las verdades sin temor a que mañana ellos le pudieran gritar a uno que recibió alguna dádiva, ayudar a formar a deportistas como personas. Lo anterior me permitió cosechar una buena cantidad de amigos dentro y fuera de las fronteras del departamento y de todos los estratos sociales.

¿Cómo se sintió en La Opinión?

La Opinión fue y es mi segunda casa, con un jefe como José Eustorgio Colmenares Ossa, que además de ser la principal autoridad de la empresa es un amigo, especialmente en los momentos críticos. Me tendió la mano, sin ningún reparo, cuando me resultó el problema del cáncer con el que aprendimos a convivir los últimos 17 años y ahora con una anomalía cardíaca. Hay empresas en que el empleado es un trabajador más, lo que no sucede en el periódico.

¿Y del ejercicio del periodismo cuáles son sus conclusiones?

El periodismo es a la par de la medicina una de las profesiones más hermosas y gratificante del mundo porque permite llegar a la comunidad para contribuir a su progreso. El periodista debe denunciar, pero también a aportar soluciones a los problemas.

¿Qué le queda por hacer?

Escribir un libro con algunas de los reportajes y otras vivencias del deporte diario, propias y ajenas, que no se contaron porque no era el momento adecuado. Además esperar a ser abuelo, porque el tiempo para hacer otro hijo ya pasó.

El periodista deportivo Omar Romero, de esta casa editorial, recordó que quien fue su compañero de trabajo era una persona muy sabia y muy solidario.

"Para él, los deportistas eran algo especial y al que podía ayudar buscaba la manera de hacerlo. Siempre fue muy amigo del deporte del barrio, de recorrer las canchas y era por eso muy conocido en las comunidades".

Celmira Figueroa, con quien vivió muchos momentos en La Opinión, afirmó que lo recordará como un periodista incansable, que se sobreponía a la adversidad, conocedor de la historia del fútbol y apasionado del periodismo.

"Amigo de media Cúcuta y ejemplo de tenacidad. Buen padre y siempre optimista. Conversador y terco en sus posiciones. Guardaba un archivo nutrido de fotografías relacionadas con las distintas disciplinas del deporte, donde se acudía con frecuencia para evocar la historia".

La Opinión manifiesta las palabas de condolencias a familiares, amigos y allegados de Pedro Jáuregui, en esos momentos difíciles. ¡Paz a su alma!

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion