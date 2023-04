¡Con paso firme! Colombia venció a Perú en la Billie Jean King Cup

Colombia da pasos firmes en el Grupo I Américas de la Billie Jean King Cup, que se disputa en Cúcuta.

El equipo nacional alcanzó su segunda victoria al hilo al derrotar 2-1 a Perú. En su estreno, las colombianas arrollaron a Bolivia 3-0.

La capitana Fabiola Zuluaga repitió estrategia y abrió la serie con María Fernanda Herazo quien caería 7-6(6) y 6-2 ante la joven Lucciana Pérez. Emiliana Arango, con la obligación de ganar, resolvió en el segundo juego de sencillos firmando un 6-4 y 6-2 ante Anastasia Iamachkine.

La definición de la serie quedó en manos de las doblistas. Colombia partía como favorita teniendo a su dupla Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez, campeonas del WTA 250 de Monterrey el pasado mes.

Las cafeteras no defraudaron y llevaron a la victoria gracias a un marcador de 6-1 y 7-6 (2) ante Romina Ccuno y Pérez.

Este jueves la rival será Guatemala, selección que viene golpeada con dos caídas.

En las otras llaves, Argentina venció 3-0 a Bolivia y Chile superó 3-0 a Guatemala.

Lucciana Pérez sorprendió

Lucciana Pérez, jugadora de 17 años, dio la sorpresa al derrotar a María Fernanda Herazo en el primer juego de la serie con parciales de 7-6 (6) y 6-2.

Pérez, octava en el ranquin ITF Juniors, jugó un partido inteligente explotando lo mejor de su derecha con tiros esquinados, en los que la colombiana respondió incómoda.

Herazo, que venía de ganar ante Bolivia, flaqueó en lo mental y no pudo aprovechar ninguno de sus quiebres. En el Tie-break del primer set alcanzó a estar 6-4, pero le terminarían remontando.

“Lucciana es una tenista joven, siento que traía muchas pelotas a campo y yo intenté. Fallé en momentos fundamentales, sin embargo me mantuve. Hay días buenos y otros en los que salen las cosas”, opinó Herazo, de 26 años.

La deportista barranquillera, 399 WTA, tuvo que recibir atención médica durante el segundo set en el que se vio impotente en la búsqueda de revertir el marcador.

“Pedí la atención porque necesitaba un respiro, los puntos estaban intensos. Buscamos una ayuda para sobrellevar cada punto. Destaco que Lucciana jugó muy bien”, reiteró la deportista cafetera.

Emiliana repitió triunfo

La antioqueña Emiliana Arango no titubeó ante la responsabilidad de empatar la serie. La número uno del país en el torneo se impuso 6-4 y 6-2 ante la peruana Anastasia Iamachkine.

Arango, que ayer venció a Noelia Zeballos de Bolivia, inició el primer set perdiendo 4-2 y nuevamente pudo remontar imponiéndose en en cuatro games al hilo.

“Ella empezó jugando muy bien, yo estuve un poco nerviosa y por eso el marcador empezó así. En el 4-2 logré asentar y encontrar mi juego. Pude retomar lo que hice ayer”, dijo Arango, de 22 años.

Sus bolas altas fueron claves para desequilibrar a la jugadora de padres rusos.

Definición en dobles

Lizarazo y Pérez cumplieron ante la responsabilidad. Perú, que inicialmente tenía la dupla Ccuno-Iamachkine, varió a la ruso-peruana por la vencedora de sencillos, Lucciana Pérez.

El primer set fue del todo para Colombia: 6-1.

En el segundo, Pérez sacó la casta por su país ante una Ccuno muy errática. Pese a forzar el Tie-break, las colombianas hicieron valer su experiencia y buen momento sellando com un imponente 7-2.

Guatemala, el reto del jueves

En la jornada del miércoles, Colombia deberá enfrentarse con Guatemala, rival que ha perdido en sus dos primeras salidas ante Argentina y Chile.

“En singles, Andrea Weedon es experimentada, lo da todo por su país hasta el final y Gabriela Rivera viene jugando muy bien. Cada equipo es fuerte porque todas nosotros estamos luchando por un país. Debemos ser cautelosas”, analizó María Fernanda Herazo.

“Es un equipo que le pone mucho corazón a sus batallas. Vienen de dos perdidas y seguramente querrán salir con todas las fuerzas. Tenemos que estar listos”, señaló Arango.

Resultados

Colombia vs. Perú:

Lucciana Pérez (PER) vs. Mafer Herazo: 7-6 (6) y 6-2.

Emiliana Arango vs. Anastasia Iamachkine: 6-4 y 6-2.

Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez vs. Romina Ccuno y Pérez: 6-1 y 7-6 (2).

Argentina vs. Bolivia: 3-0

Martina Capurro vs. Catalina Padilla: 6-4 y 6-0.

Julia Riera vs. Noelia Zeballos: 6-2 y 6-1.

Berta Bonardi y Guillermina Naya vs. Ana Holweg y Natalia Trigosso: 6-1 y 6-1.

Chile vs. Guatemala: 3-0

Fernanda Labraña vs. Melissa Morales: 6-2 y 6-0.

Daniela Seguel vs. Kirsten Weedan: 6-3 y 6-0.

Alexa Guarachi y Antonia Vergara vs. Deborah Domínguez y Morales: 6-1, 6(5)-7 y 6-1.

Jornada número 3:

Colombia vs. Guatemala

Argentina vs. Chile

Perú vs. Bolivia

