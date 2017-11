En Los Patios se respira ultimate

El ultimate es un deporte que consiste en llegar al área de anotación contraria sosteniendo un disco volador en la mano. Se lee fácil, y no parece ser muy complicado.

Sin embargo, esta disciplina, que nació hace más de cuarenta años en el ámbito universitario estadounidense; requiere de mucha precisión y técnica para lanzar el disco, estrategia para vencer la defensa rival, y un gran estado físico.

En Cúcuta se juega hace seis años, y en Los Patios la actual administración municipal está creyendo en esta disciplina, y a través del instituto de deportes se está impulsando el fomento de este juego en niños, jóvenes y adultos.

El año pasado, Los Patios organizó el primer torneo de ultimate en el municipio, con la participación de 26 equipos, y este año ratificaron su compromiso con este deporte organizando el segundo torneo, con 14 equipos de Santander, Norte de Santander y Venezuela.

El cierre de algunas vías nacionales, y la situación económica en Venezuela, redujeron el número de clubes participantes este año, pero nada impidió que las emociones del Torneo Ciudad Frontera se pusieran en marcha desde ayer a las 8:00 de la mañana, en la cancha sintética del barrio 11 de Noviembre.

Fin de semana a puro ultimate

Acostumbrados a ver fútbol todo el fin de semana en las canchas de su municipio, los habitantes de Los Patios, y también los visitantes de Cúcuta y Villa del Rosario; están disfrutando de un fin de semana lleno de pases precisos y atrapadas espectaculares, pero todo alrededor de un disco volador.

“El torneo inició el sábado a las 8:00 de la mañana y termina el lunes a las 8:00 de la noche. Si el clima nos lo permite vamos a jugar las finales en la cancha de Betania, que es de grama natural”, afirmó Diego Rondón, funcionario del IMRD de Los Patios y jugador de ultimate.

Pero el apoyo para el ultimate no se queda solo en la organización de un campeonato al año, el instituto de deportes de Los Patios está desarrollando unas escuelas de formación deportiva en ultimate, y hoy cuentan con cerca de 70 niños y niñas entre los 8 y los 12 años, entrenando dos veces por semana en la cancha del barrio 11 de Noviembre.

De la misma manera, quieren introducir el ultimate como uno de los deportes de los juegos intercolegiados y promover la conformación de equipos universitarios para participar de los Juegos Nacionales Ascun (Asociación Colombiana de Universidades).

El espíritu, pieza fundamental

“El ultimate es llamado el deporte del futuro porque no se juega con árbitros, y todo se basa en el diálogo y en el conocimiento de las reglas”, así define el fundamento de este juego Diego Rondón, jugador del club Ceiba, que, pese a estar registrado como un equipo de Los Patios, lleva este nombre porque fue en este sector de Cúcuta donde empezó a jugarse ultimate.

El espíritu del juego es la columna vertebral de este deporte, al no tener árbitro el equipo que defiende hace las veces de juez del equipo que ataca. Cada vez que se comete una falta los jugadores dialogan y regresan a la acción. “Nos basamos en conocer el reglamento, el amor al deporte, el no contacto, la equidad y la justicia; esto es nuestro espíritu de juego”, puntualizó Rondón.

Vaya a ver ultimate a Los Patios

Esta es la programación para hoy en la cancha del 11 de Noviembre de Los Patios: 8:00 a.m. La Cueva vs Halley (masculino), Ceiba vs Redwood (mixto) 9:10 a.m. Ceiba vs La Roca (masculino), Ekho vs Halley (femenino), Árbol vs La Roca (mixto), 10:20 a.m. Resistencia vs La Cueva (masculino), Ceiba vs Halley (mixto), 3:10 p.m. Halley vs Malaganjha (masculino), Ekho vs Némesis (femenino), 4:20 p.m. Ceiba vs Resistencia (masculino), Roca vs Halley (mixto), 5:30 p.m. La Roca vs Halley (masculino), Árbol vs Ceiba (mixto), 6:40 p.m. La Cueva vs La Roca (masculino), Némesis vs Halley (femenino), 7:50 p.m. Malaganjha vs ceiba (masculino), Redwood vs Halley (mixto).