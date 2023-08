Acolgen lanza la campaña para promover el uso eﬁciente de electricidad y agua

Con el propósito de incentivar el ahorro de agua y energía eléctrica en el país, Acolgen y sus empresas asociadas lanzan la campaña ‘Que tu foco sea ahorrar’, a través de la cual pretenden generar consciencia en los colombianos para que se haga un uso eficiente de estos recursos.

La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez Jaramillo, indicó que la iniciativa se enfocará en darles a los colombianos tips de ahorro de agua y energía para que aporten a un mejor uso de estos recursos.

Entre estos consejos sobresalen algunos como desconectar los aparatos electrónicos o electrodomésticos mientras no estén en uso, apagar las luces cuando no sean necesarias, usar bombillos LED, los cuales utilizan 75% menos energía y duran 25 veces más; pasar menos tiempo en la ducha, revisar que no haya fugas o goteras en los grifos y tuberías, entre otros.

“Este es un llamado que le queremos hacer a todos los colombianos. Se viene un fenómeno de El Niño y es fundamental que cuidemos los dos recursos que tenemos: el agua y la energía eléctrica”, indicó Gutiérrez.

Añadió que hay que entender que, en Colombia, los grandes embalses son multipropósito y sirven para distritos de riego, acueductos, entre otros, entonces se debe ahorrar agua. Mientras que los hogares hay que ser más conscientes, por ejemplo, de qué electrodomésticos consumen más energía, para usarlos de manera más racional.

Cabe recordar que la matriz de generación de energía eléctrica colombiana es mayoritariamente renovable, gracias al 70% de hidroelectricidad (a partir del agua).

Adicionalmente, es clave resaltar que el país no ha sufrido apagones en las últimas tres décadas, gracias a que la electricidad se genera a partir del agua y energía térmica (combustibles fósiles), que ha soportado el sistema, incluso en situaciones como el fenómeno de ‘El Niño’.

Acolgen invitó a todos los colombianos a unirse a esta campaña y a tener en cuenta estos tips que nos benefician a todos. En redes sociales se utiliza el hashtag ‘#ElFocoEsAhorrar’ para que desde las diferentes publicaciones se puedan unir a esta importante iniciativa.

