Alarma en la Federación Nacional de Cafeteros por crisis del sector en Colombia

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, anunció que en el próximo Comité Nacional se activaría el Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPC), ante la crisis por la que atraviesa la caficultura.



El panorama dibujado por el gerente rayó en lo apocalíptico al señalar que al cultivo del café no solo lo tiene en jaque la crisis medioambiental, la broca, la baja producción, los precios en los mercados internacionales, sino también la extorsión de organizaciones criminales.

"Con el Comité Directivo reconocemos una clara alerta en la relación precio/costo. Propondremos en el próximo Comité Nacional la necesidad de determinar los mecanismos finales para proceder a activar el Fondo de Estabilización de Precios del Café FEPC con la claridad de que los recursos allí existentes no serán suficientes para atender las necesidades totales".



Así lo manifestó Bahamón, en un mensaje difundido hoy en la red social de X, en el que reclamó "apoyo contundente" para el sector, que no pasa por su mejor momento.

"Los caficultores necesitamos un apoyo contundente en esta coyuntura para mejorar el ingreso. No reconocemos bonanza reciente. Hoy tenemos baja productividad, alta afectación por broca y bajo precio. De no hacer algo contundente se podría configurar una crisis", advirtió.



El dirigente afirmó que el año anterior se hizo "un gran esfuerzo por detener la caída de la producción en medio de la estrechez de rentabilidad" y fue posible superar la crisis del "año más difícil para la familia cafetera", pero "no resistimos uno igual".

Sostuvo que pese a que el 2024 tiene "buenas expectativas de cosecha" la situación climática, derivada del fenómeno de El Niño, "nos ha golpeado durísimo", razón por la cual los anuncios del Gobierno respecto a créditos para el sector son importantes, pero pidió que no haya discriminación regional.



"Reconocemos la importancia de los anuncios de la Ministra en materia de créditos, especialmente para la renovación de nuestra plantación cafetera y esperamos los detalles del anunciado plan de apoyo a la fertilización que no discrimine regiones", reclamó el gerente de la FNC.



También hizo un llamado a las autoridades para que le devuelvan la "tranquilidad" a las regiones cafeteras, puesto que "la extorsión es la nueva plaga".

