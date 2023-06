Banqueros dicen que crisis política de Petro aún no afecta la economía

Mientras que la crisis política del gobierno de Gustavo Petro no para, los banqueros del país aseguraron que esa situación no está afectando a la economía y que por el contrario confían en que la inflación pueda seguir bajando y así las tasas de interés.

Así lo manifestó el presidente de Asobancaria, en el marco de la Asamblea 57 que se cumple desde el miércoles en Cartagena y que tendrá mañana su cierre con la asistencia del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

“Las tasas de interés tienen un punto de partida y el punto de partida es el riesgo país, se constituyen sobre una prima primera que es la de Colombia que contagia no solamente a las entidades financieras sino que contagia a todas las empresas. Nosotros no hemos visto eso todavía, ni que haya deteriorado su perspectiva de riesgo por los sucesos recientes, entonces la afectación para el sistema hoy desde el punto de vista de tasas de interés, que el mercado digamos que va evaluando permanentemente la estabilidad política de los países a través de su tasa de interés no lo hemos visto”.

Malagón destacó además que el cuanto al mercado financiero colombiano está pasando por un momento de crecimiento en el servicio y cobertura. "Nos estamos expandiendo cada vez más hacia las zonas remotas del país, procesando 25.000 transacciones por minuto y otorgando 33.000 créditos diariamente. Todo esto se logra con la garantía de ser el sistema financiero más estable de la región, con altos niveles de competencia".

Precisó que "el microcrédito fue la modalidad con mayor crecimiento real, con un 2.2%, seguido por el crédito comercial con un 1.1%. Las carteras de consumo y vivienda presentaron disminuciones reales del 1.2% y 0.6%, respectivamente. Por otro lado, con los datos más recientes, el indicador de calidad de la cartera llegó al 4.2%, situándose en los mismos niveles que antes de la pandemia. Consumo, con un 6.7%, y microcrédito, con un 6.1%, son las modalidades con el indicador de calidad más alto, mientras que en la cartera comercial el indicador se sitúa en un 3.2% y en vivienda está en un 2.5%".

En cuanto a la cartera crediticia, dijo que se espera tenga un crecimiento real en el 2023 del 1.8%, alcanzando los 711 billones de pesos, en línea por encima de las proyecciones de crecimiento para la economía colombiana, mientras que la cartera comercial sea la que tenga un mejor crecimiento real, con un 2.2%, seguida por consumo con un 1.8%, microcrédito con un 1.9% y vivienda con un 0.7%.Malagón estimo que "proyectamos que la tasa de interés del Banco de la República cierre el año en un 11.25%, en línea con una inflación descendente que se espera que cierre este año en un 8.89%".

