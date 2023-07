Cúcuta y Villavicencio, las únicas ciudades donde aumentó la venta de vehículos

De acuerdo con las cifras de Fenalco y la Andi, durante el primer semestre del año, el sector automotor experimentó una desaceleración del 26,8% en comparación con el mismo período del 2022.

A pesar de un leve crecimiento del 2,7% en vehículos híbridos, los vehículos eléctricos y de carga experimentaron reducciones del 11,3% y 25,2%, respectivamente.

Le puede interesar: Llaman a empresarios a esforzarse para un equilibrado comercio binacional

Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Bogotá fueron las ciudades con mayores caídas, con porcentajes de 46,5%, 37,7%, 35,6% y 32,4% respectivamente, mientras que Cúcuta y Villavicencio fueron las únicas que experimentaron un crecimiento, con incrementos del 23,9% y 14,6% respectivamente.

A pesar de la baja en el precio del dólar y las noticias positivas sobre las tasas de interés, factores como el precio de los combustibles, la coyuntura económica y las demoras en los trámites ante la ANLA siguen teniendo un efecto negativo en el sector automotor.

Colprensa habló con Karol García, directora de la Cámara Automotriz de la ANDI, sobre las causas y las posibles soluciones a esta situación, que preocupa por la importancia que tiene el sector para el país.

¿Cuál es su evaluación de la desaceleración del 26,8% en la venta de vehículos en el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior?

Es una desaceleración que llama la atención porque este sector representa 260.000 empleos a nivel nacional y eso es una responsabilidad inmensa. Desde el sector, estamos viendo diferentes estrategias, desde comerciales hasta algunos temas que estamos comenzando con el gobierno, como optimizar alguna serie de trámites y algún tema de seguridad jurídica para ver de qué manera podemos tener a cierre del año una respuesta un poco más positiva sobre esta desaceleración. Coincidimos en que es una coyuntura que está teniendo el mercado y así como hemos venido superando situaciones en años anteriores estamos seguros que vamos a poder hacerlo este año de la mano con las diferentes estrategias que estamos trabajando de manera conjunta entre el sector y el gobierno.

¿Cómo ha afectado a la industria la disminución del 25,2% en la venta de vehículos de carga en el primer semestre de 2023?

Es una alerta importante. La mayoría de los productos de la canasta familiar y en general de los productos que consumen los ciudadanos colombianos se mueven en vehículos de carga. Hoy el parque automotor de carga tiene alrededor de entre 18 y 20 años de edad. Que este segmento no crezca, le representa un gran reto al país porque significa que estos procesos de renovación de vehículos de carga no se están dando en la dinámica en la que el gobierno en algún momento determinó las metas. Sabemos que ellos están revisando y que están trabajando en este tema, pero es importante que avancemos rápido porque estos vehículos de carga son los vehículos que más se mueven en el país, son los vehículos que tienen mayor edad y que no tengamos una cifra positiva en este segmento, nos pone un poco a pensar sobre si realmente vamos a alcanzar las metas de eficiencia energética y de mejoramiento calidad del aire.

¿Cuál es su análisis sobre la disminución del 38,4% en las matrículas de vehículos nuevos en junio de 2023 en comparación con el mismo mes del año anterior?

Creo que es parte de la coyuntura. Creo que en un escenario en donde hemos tenido variables como el tema de la gasolina, como el tema de las tasas de interés, como el tema de la tasa de cambio, que genera cierta incertidumbre y los consumidores responden un poco a eso. Esperamos en este segundo semestre, con los anuncios que ha dado el gobierno justamente en este sentido, que haya una desaceleración de la tasa de cambio. Hemos tenido una reducción importante en los últimos meses, que esperamos salga reflejada en lo que queda del año. El anuncio que se ha dado sobre la estabilización o posible baja de tasas de interés podría darnos un escenario de mayor tranquilidad porque todos estos factores inciden en las decisiones de compra de los colombianos, sobre todo de un vehículo, que representa un costo importante en las familias.

¿Cuáles son las ciudades que presentan la mayor desaceleración en el registro de vehículos y cuáles considera que podrían ser las causas detrás de estas cifras?

El efecto que estamos teniendo de desaceleración se presenta en todo el país. Así que poder decirte de manera específica ciudad por ciudad cuáles podrían ser las causas que generan esta desaceleración, sería de pronto también desconocer algunas de las realidades regionales que se pueden estar dando. En en las zonas de frontera, en este caso particular de Cúcuta, se ha tenido un movimiento importante y todos conocemos un poco la razón el tema de la apertura de frontera dinamizó la economía, pero tendríamos que revisar a nivel regional, con mayor detalle, cuáles podrían ser esas consecuencias para el incremento o la reducción de las matrículas.

¿Cuál es el motivo detrás del decrecimiento del 11,3% en la venta de vehículos eléctricos y el crecimiento del 2,7% en la venta de vehículos híbridos en el primer semestre de 2023?

Frente a los eléctricos seguimos teniendo muchos retos. Estos son unos vehículos que tienen un precio muy alto y que no son de fácil acceso en términos económicos para todos los colombianos. Hemos venido conversando con el gobierno para ver de qué manera podríamos tener más incentivos y la posición de la industria en este sentido con respecto a otras tecnologías, como las tecnologías híbridas por ejemplo, y poder tener una conversación integral sobre lo que deberían ser estos beneficios desde el punto de vista de eficiencia energética.

Estamos viendo que se generaron, en su momento, políticas alrededor de vehículos eléctricos, luego políticas alrededor de vehículos híbridos y hoy está pendiente la conversación sobre vehículos de otras tecnologías. Por eso, desde la industria, creemos que esa conversación se debe dar de manera integral y celebramos que el gobierno en este momento está revisando todo este tipo de beneficios. Para que estos beneficios sean escalonados y diferenciales no podemos equiparar las tecnologías y por ende tampoco equiparar los beneficios.

Además: ¿Cuánto combustible subsidiado hace falta para atender la demanda en Norte de Santander?

Apuntarle a los vehículos eléctricos es importante, creo que es una necesidad con esta desaceleración que vivimos. Los colombianos necesitan un mensaje claro sobre estos beneficios y sobre el escalonamiento de los beneficios también para tener seguridad y tener una garantía a la hora de comprar sus vehículos. Estar seguros de si van a tener restricciones o no, estar seguros de si van a tener que pagar cierto impuesto o no, y poder ampliar esta discusión a otras tecnologías de las cuales no se está hablando en Colombia y que a nivel mundial ya empezaron a ponerse sobre la mesa.

¿Cuáles son las estrategias que Fenalco y Andi están implementando para enfrentar la desaceleración en el sector de vehículos en el país?

Los ensambladores de vehículos de la ANDI, en este momento, están muy comprometidos en el desarrollo de estrategias comerciales para poder garantizar los vehículos a los colombianos. Eso creo que es nuestra apuesta más importante, hemos estado en el país por más de 50 años y estamos trabajando para mantenernos porque nuestro compromiso con Colombia es completo.

Los ensambladores en el país han venido desarrollando diferentes estrategias. Justamente para este segundo semestre, están pensando nuevos lanzamientos para que los colombianos puedan acceder a nuevos modelos y a nuevas tecnologías. Estamos fortaleciendo todos nuestros procesos de encadenamiento productivo, para poder garantizar las exportaciones porque eso nos permite tener un balance a nivel comercial, poder fortalecer nuestros procesos industriales y en ese sentido pues atender esta corresponsabilidad que tenemos sobre los empleos.

¿Cuál es su análisis de las cinco marcas con mayor número de matrículas en el primer semestre de 2023 y cuál considera que es el motivo detrás de su dominio en el mercado?

Yo creo que la innovación ha sido uno de los determinantes en esto. Dentro de este top se encuentran dos de las ensambladoras que actualmente hacen parte de la Cámara Automotriz de la ANDI; está Renault y está Chevrolet. Estas dos compañías han venido trabajando en diferentes innovaciones en términos de seguridad, en términos de emisiones, nuevos modelos, nuevas tecnologías y eso le llama mucho la atención al consumidor. El vehículo es algo muy aspiracional, todos los colombianos siempre desean tener su primer vehículo y por lo general siempre buscan a estas dos marcas que han estado en el país durante años para que justamente sea su primer vehículo. Esto tiene un tema de muchas emociones alrededor de eso y las ensambladoras han venido respondiendo de manera muy positiva a eso que los colombianos quieren y por eso hoy estamos dentro de ese top 5 de las marcas más vendidas.

¿Cuáles son las medidas que considera necesarias que el gobierno implemente para mitigar la desaceleración en el sector de vehículos, especialmente en relación con la reducción del 24% en unidades vendidas en comparación con 2022?

Creemos que es importante que podamos avanzar en las decisiones, en términos de beneficios para la comercialización de vehículos, sobre todo de bajas y cero emisiones. Nosotros desde la industria estamos muy comprometidos con este tema y para nosotros es supremamente clave que el gobierno que actualmente está estudiando este tema, tome una decisión. Tener muy claros los beneficios en materia de eficiencia energética para todas las tecnologías vehiculares, estamos seguros, nos va a dar un ambiente de confianza para que los colombianos accedan cada vez más a nuevas tecnologías, a nuevos vehículos.

En este momento de desaceleración, caída del dólar, aumento en el precio de la gasolina ¿los consumidores ya no quieren adquirir vehículo propio? ¿Por qué se da esto?

Los servicios de movilidad que se han dado en Colombia y a nivel mundial, porque esto es una dinámica de mercado y es un nueva dinámica de mercado, también son bienvenidos. Nosotros reconocemos desde la industria que la movilidad tiene que darle espacio a todos. Tiene que darle espacio a las personas que quieren llegar a pie a los lugares, a las personas que quieren hacer uso de la bicicleta, a las personas que quieren tener un vehículo para transportarse o para transportar a su familia.

Este sector tiene una gama muy amplia de servicios de movilidad también y aquella persona que decide por ejemplo alquilarlo, por días o por meses, encuentra también una solución. Lo importante es que podamos garantizar que todos estos vehículos que están dentro de estos procesos, de servicios de movilidad o dentro de estos nuevos encadenamientos de movilidad o soluciones, sean vehículos seguros que también contribuyan a esas metas de eficiencia energética, pero para nosotros tanto en temas de tecnología como en temas de servicios de movilidad, estamos muy abiertos a que todas las soluciones le permitan a la ciudad mejorar todos los retos que tienen en materia de congestión y de movilidad.

Desde su perspectiva, ¿por qué hay preferencias por comprar un vehículo de segunda sobre uno nuevo?

Yo no diría que los colombianos prefieren hacer compra de un vehículo usado sobre un vehículo nuevo, la lectura que podríamos o que tenemos es que los colombianos siempre quieren tener un vehículo más nuevo del que ya tienen. Las dinámicas del mercado hacen más asequible este tipo de vehículos a los ciudadanos, pero no significa que sea una tendencia, no significa que sea una preferencia, no significa que sea la dinámica que nosotros desde la industria quisiéramos incentivar. Estamos trabajando en unos desarrollos tecnológicos muy importantes, tenemos unas innovaciones que vamos a traer al país y creemos que esto va a llamar la atención de los colombianos como ya lo hemos visto en las cifras.

¿El aumento de plataformas y acceso a varias formas de transporte ha hecho que no sea indispensable para los consumidores tener un vehículo propio?

Todas estas plataformas y todos estos servicios de movilidad brindan soluciones y sin duda alguna todas usan vehículos, ahí es donde podemos encontrar nuestra coincidencia. Muchos vehículos nuevos, incluso muchos vehículos de nuestras marcas y creemos que siempre que contribuyan a los retos que tenemos en el país, pues son bienvenidas. Lo importante es que los colombianos seamos un poco más conscientes sobre cómo, a través del uso de estos servicios de movilidad o estas plataformas, podemos tener una contribución importante al desarrollo de la economía, al fortalecimiento del empleo y que podamos también avanzar en hacer que el país pueda cumplir con sus metas de transición energética.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion