El plátano le gana a la coca en la zona rural de Cúcuta

Las ganas de apostarle a los cultivos de coca en la zona rural de Cúcuta, como una manera de conseguir el sustento diario, están quedado atrás para muchas familias: 25 de ellas, de la vereda El 25, en el corregimiento Banco de Arena, ahora prefieren sembrar plátano.

El proyecto, que nació en 2021 desde la Secretaría de Posconflicto con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc), ya está dando frutos. Algunos no solo están vendiendo el plátano, sino que, además, están transformado el producto en harina para preparar sopa, arepa, panquecas, galletas y coladas; en una bebida y en un “snack”.

Los beneficiados, en el que hay excultivadores de coca, se agruparon en la asociación denominada Asoca 25 y han recibido capacitación, así como 112 toneladas de insumos, plántulas y fertilizantes.

“Estamos sembrando y esto nos sirve para sacar un mejor producto al mercado”, expresó una de las productoras, quien precisó que las últimas matas de plátano las sembró en diciembre. Ella y Eddy Mojica, otras de las campesinas, esperan ver los primeros racimos de las 2.000 plantas que le dieron, después de septiembre.

“Los funcionarios de la Alcaldía llegaron varias veces, diciéndonos que cambiáramos nuestra forma de vivir, que creyéramos en este proyecto, y nos convencieron, porque la comunidad no creía; estábamos acostumbrados a solo promesas y no nos daban nada. Antes se había sembrado plátano aquí, pero no a gran escala como lo estamos haciendo”, señaló Mojica.

Sostuvo que El 25 siempre estuvo olvidada, porque está en “un rincón”, es la vereda más lejana. Sin embargo, hoy el ambiente es otro. Afirmó que “la gente está más activa y unida”, debido a que las jornadas de formación y asesoría técnica en la Escuela de Campo (ECA ) han permitido conocerse como vecinos.

Resaltó que muchos que no tienen tierras propias, por lo que optaron por arrendar, para poder sembrar. “A cada uno nos dieron 90 bultos de abono, me dieron guadaña, fumigadora, herramientas de mano. Esos equipos son costosos, por lo que todo esto ha sido una bendición”.

Ahora, esta esperanzada mujer cabeza de hogar aguarda la llegada de las primeras 500 semillas de cacao, de las 1.500 que podría recibir, luego de preparar el terreno y ahoyar.

Omar Pinto, otro de los vinculados y quien lleva 49 años en la vereda, agregó que no habían contado antes con un plan de cultivos así, por esto ven en un futuro cercano “una mejor vida”, porque también le apostará al cacao.

Lucha contra la economía ilícita

Con esta iniciativa, la administración municipal le apuesta a cambiar la vida de la zona rural. Se ha invertido más de $4.500 millones en el proyecto. La secretaria saliente de Posconflicto, Elisa Montoya, informó que este programa de cultivos fue creado con la comunidad.

“Gracias al apoyo de Onudc se hizo realidad, porque tuvimos que sortear obstáculos económicos, geográficos, climáticos y políticos, pero hoy la vereda El 25 da un ejemplo que dice: ‘no más a la coca’ y está trabajando en un proyecto productivo muy interesante de plátano, cacao y maderables”.

Montoya destacó el esfuerzo de los habitantes por crear su salón comunal y su asociación Asoca 25, para la comercialización de lo que produzcan, y el potencial que demuestran en cada jornada de la Escuela de Campo.

Preocupan las vías

Los beneficiarios resaltaron la necesidad de que se rehabiliten las vías para sacar sus cosechas. En esa vereda, la carretera cruza por varias alcantarillas que están en muy mal estado y dificulta el tránsito vehicular.

Los habitantes anhelan que se construya una placa huella y esta inquietud ya fue manifestada a la Alcaldía de Cúcuta, así como la necesidad de contar con un transporte, ya que el costo del flete no haría rentable los cultivos.

Reducción de cultivos ilegales

De acuerdo con la Alcaldía, en Cúcuta, los cultivos de coca se han reducido. Las familias de la vereda El 25 han sustituido 17 hectáreas.

Según el informe más reciente de Onudc, en el Catatumbo hay 42.576 hectáreas de coca, con un aumento de 6% entre 2020 y 2021. En Cúcuta hay entre 1 y 100 hectáreas.

