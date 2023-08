El precio de la gasolina subirá por tres meses más: Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró este jueves que el precio del galón de gasolina continuará subiendo por tres meses más.

El jefe de la cartera económica también estimó que la brecha del precio de la gasolina quedará cerrada este año y en 2024 se comenzarán a mirar los reajustes en el costo del diésel.

Según cifras que entregó el mismo ministro Bonilla, en 2022, el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible era de $37 billones, pero para este año, con los aumentos que se le han hecho al precio de la gasolina quedará en $17 billones.

Aunque anticipó que el precio del diésel empezará a subir el próximo año, la brecha de deuda por este combustible no se cerrará sino hasta 2025, por lo que se anticipan aumentos durante todo el próximo año.

Conozca: En diez meses de alzas, este es el incremento total de la gasolina en Cúcuta

Ricardo Bonilla instaló este jueves el segundo día del Congreso Empresarial Colombiano, CEC, de la Andi, que se lleva a cabo esta semana de Cartagena. Allí, también entregó un balance de la desaceleración económica en el segundo trimestre, según los datos del Dane, y entregó proyecciones de la inflación.

Según el ministro de Hacienda, el consenso general cree que la economía crecerá más de 1% este año, pero desde el Gobierno la proyección es que el PIB colombiano avance entre 1,8% y 2%.

“Estamos en una situación de desaceleración económica. Es una situación mundial. Todo el mundo vivió la pandemia, la recuperación de la pandemia y la estabilidad después de ella”, dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre el PIB de Colombia

En cuanto a la inflación, el ministro aseguró que ya hay un control sobre ella. "El objetivo del Banco de la República de enfriar la economía ya se cumplió. La demanda se desaceleró. Los riesgos de calentamiento de la economía ya no están. La inflación dejó de subir. Tenemos tres meses en que la inflación viene bajando, no al ritmo que quisiéramos, pero estamos controlando la inflación", aseguró el jefe de la cartera económica.

Explicó que cuando se disparó el IPC, estaban subiendo los precio de los alimentos, pero no de los combustibles. "Eso significa que acá no se ha combatido toda la inflación, sino solo un componente. Hoy los combustibles no están bajando, y por eso no cae al ritmo que quisiéramos", señaló Bonilla.

Tomado de La República*

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion