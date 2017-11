Falsas ofertas de empleo, estafadores de ilusiones

David Chacón es uno más de los cucuteños que hace parte de la triste estadística que mide el nivel de desempleo en la ciudad. Llevaba dos meses en busca de trabajo cuando le llegó a su dirección de correo electrónico una oferta muy atractiva: había sido seleccionado y tendría la oportunidad de ganarse entre 1 millón 400 mil y 7 millones 700 mil pesos mensuales por un año.

Esta propuesta la recibió, cree él, porque se había inscrito en una bolsa de empleo en internet y quien lo contactó usó esos datos. Chacón buscaba una plaza en el área administrativa.

Recibió un documento membreteado con el nombre y el logo, plagiados a una empresa internacional con sede en Colombia, lo que le generó confianza. La comunicación le indicaba que el proceso de vinculación laboral se haría en dos partes.

La primera consistía en practicarse unos exámenes médicos físicos y sanguíneos, en un lugar en Bochalema, que serían tomados supuestamente por la IPS Ocupacional.

El costo de las pruebas era de $669 mil, pero la compañía, en su “afán por facilitar el proceso de selección y contratación”, asumía el 86% del valor, por lo que David Chacón solo debía consignar $85 mil en una cuenta bancaria a nombre de Rocío Agudelo.

Al otro día, muy temprano, arribó al lugar que decía en el documento. “Cuando llegué ya había otros siete en espera para hacerse los mismos exámenes míos. Estando allí, salió el celador del edificio de al lado y nos dijo: ‘¿Otra vez? Eso es un robo’. Y nos comentó que días antes habían ido más personas a hacerse los supuestos exámenes también”, dijo Chacón.

La segunda parte del proceso de contratación (entrevista psicológica, preinducción y entrega de documentos), duraría un día y la empresa asumiría los gastos de traslado y alimentación.

“Aunque me pareció raro que me pidieran pagar por exámenes, pues nunca me había pasado, decidí arriesgarme. La situación de desempleo, y más en Cúcuta, lo lleva a uno a creer en estas ofertas”, agregó.

Así como este joven nortesantandereano, son muchos los incautos que caen en ofertas engañosas de empleo.

De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), en el país diariamente se registran entre cinco y seis denuncias por este tipo de estafas; el caso más común es el de la solicitud de dinero para cubrir evaluaciones médicas.

En la propuesta de empleo que recibió David Chacón, el nombre de quien aparece firmando como director general de la empresa es José Fernando Contreras, el mismo nombre que aparece en la propuesta que recibió Carlos Dimian, solo que el apellido es Castro. La rúbrica, sin embargo, es igual.

Dimian se postuló para un cargo de escolta, también le pidieron cancelar un dinero para las pruebas médicas, por un valor de $98 mil, y acudir a la misma dirección en Bochalema. Es decir, el mismo proceso que hizo David.

Cuando las empresas obligan a otras actividades

Los engaños relacionados con empleos no solo ocurren cuando hay falsas ofertas, también suceden cuando un empleado es contratado para determinados trabajos y después es obligado a realizar otros que no tienen nada que ver con sus funciones. Lo preocupante de esto, es que muchos no saben que eso va contra la ley y lo hacen por no perder su empleo.

En Cúcuta hubo un caso el año pasado, el denunciante fue amenazado, debió irse de la ciudad junto con su familia y ahora está protegido por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Asdrúbal Orozco, quien se encadenó en el parque Santander para exigir el pago de salarios y prestaciones de los empleados de la Corporación Cambarí, encargados del mantenimiento del espacio público, volvió a conversar con La Opinión y a recordar el mal proceder de esta empresa contratada por la Alcaldía de Cúcuta.

“No nos pagaban seguro y quedaron en darnos transporte. A nadie nunca le dieron eso. Al único que le pagaron fue a mí y a un grupo de personas que me acompañó en la protesta. De casi 4.800 empleados que había, unos 3.200 no recibieron esos beneficios... Nos prometieron liquidación y que nos iban a dar las prestaciones de ley”.

Orozco sostuvo que esa corporación se acabó y le quedó debiendo “media liquidación” a muchos. Indicó que fueron obligados a participar en videoconferencias con el exalcalde Ramiro Suárez, encarcelado en Bogotá, para buscar votos por el ‘sí’ en el plebiscito por la paz, efectuado el 2 de octubre del año pasado.

“Él (Suárez) nos hizo la cuenta de cuántos votos teníamos que tener cada uno y de cuántos votos tenía que sacar en Cúcuta, contando la votación de los 4.800 empleados de Cambarí [...] Cuando el ‘sí’ perdió plebiscito ese tipo se emberracó y allí empezó el calvario; ya no le querían pagar a los trabajadores”.

Asdrúbal Orozco ahora asume las consecuencias de su valiente actitud. “De eso no saqué nada…lo único que logré fue echarme a toda esa gente de enemiga y que a Cúcuta no pueda volver”.

Agencia de Empleo del Sena, casi una víctima

El riguroso proceso que sigue la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) para el registro de empresas, es una de la garantías para los buscadores de trabajo. Sin embargo, no falta quien quiera estafar usando el nombre del Sena.

Nelly Rozo, coordinadora de la Agencia en Norte de Santander, se refirió a un caso que tuvieron en marzo. Un hombre logró que 400 personas se vincularan a un proyecto denominado ‘Mueve tu ciudad’, para labores de limpieza, mantenimiento y regulación del tráfico en las vías de Cúcuta.

Según la funcionaria, el responsable de esta iniciativa acudió al Sena para solicitar la capacitación de la mano de obra, por lo que se abrió el proceso de registro. “Cuando empezamos a interactuar con las personas y les hacíamos entender que la formación era gratuita nos preguntaban para qué eran los 38 mil pesos o 42 mil, en otros casos, que habían dado para el curso”.

Rozo sostuvo que ahí fue cuando se dieron cuenta de que estaban frente a una estafa y que, al parecer, el sujeto buscó la colaboración del Sena para tener un respaldo institucional, pues quienes supuestamente iban a ser contratados estaban muy inquietos y dudosos.

Las vacantes nunca fueron colgadas, por falta de la documentación requerida. El sujeto se desapareció y la denuncia está en Fiscalía. Rozo destacó que el delincuente usó bajo engaños a los líderes comunales de diversos barrios para la captación de personal.

La Agencia de Empleo del Sena tiene registradas 2.200 empresas, trámite que se hace por medio de una aplicación. Cada oferta que se publica debe ser aprobada por un asesor del ente, quien además revisa la existencia legal del ofertante, su RUT, Registro de Cámara de Comercio y otros requisitos de ley.

La vacante debe cumplir tres condiciones que demanda el Ministerio de Trabajo: 1) que la remuneración no sea menos del salario mínimo vigente, 2) el pago de prestaciones sociales y 3) la afiliación a la seguridad social: salud, pensión y riesgos laborales.

