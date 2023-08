Gobierno no ha contemplado alza del diésel este año: Minhacienda

Ante la protesta a nivel nacional contra el alza de la gasolina y del ACPM o diésel, desarrollada este lunes en todo el país por el transporte de carga, motorizados, volqueteros, entre otros sectores, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que no hay planes de subir el precio del diésel en 2023.

“El Gobierno no ha subido el precio del diésel ni ha contemplado aumentos este año. No hay ningún motivo para que los camioneros hagan un paro con el argumento de que está subiendo el precio. Es objetivo, absolutamente electoral y político que no podemos aceptar”, indicó Bonilla.

Lea también: ¿Es beneficiario de la Renta Ciudadana? Banco Agrario dio un anuncio importante

El ministerio destacó que el precio promedio actual a nivel nacional es de $9.065 por galón y que Colombia es uno de los países con la gasolina y del diésel más baratos de América Latina, debido a la operación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), incluso muy por debajo de los precios de ACPM de los países con mayor producción de petróleo en América Latina como Brasil, Argentina y México.