La problemática que evitaría la disminución del precio de la carne de res

Los precios de los alimentos es un tema que se viene tratando, sin embargo, las condiciones para que estos bajen aún no se presentan. El ciudadano cartagenero y el colombiano en general consume carne de res muy a menudo y hay preocupación por su precio.



En su momento, el presidente Gustavo Petro se comprometió a bajar el precio de este alimento, por otro lado, el miércoles pasado, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, anunció ante el Congreso de la República que se expedirá un decreto que busca cumplir con la propuesta del presidente de Colombia.

“Ya tenemos listo el decreto para expedirlo, es importante entender que muchas personas están en este momento sintiéndose muy lesionadas cuando el transporte para poder llegar a un sitio de sacrificio se hace tan arduo y tan costoso”, dijo el ministro Guillermo Jaramillo.



En medio de los rumores, Álvaro Urrea Ruiz, presidente ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, habló de la viabilidad de la controversial idea. Por lo que explica, es inviable con las condiciones actuales.

La potencial reapertura de mataderos municipales es la principal carta del gobierno para lograr el cometido. Por cómo lo ve Urrea Ruiz, la reapertura no implicaría una reducción del precio de la carne.



“Desde el año pasado se realizó la propuesta por parte del Gobierno Nacional con respecto a reabrir los mataderos municipales. A la ministra Cecilia López se le explicó, en su momento con cifras, que son variables aisladas. No tiene que ver abrir nuevas plantas con bajar los precios, estamos hablando de una condición nacional. El porcentaje beneficio que se afectaría a nivel nacional es mínimo, no impactaría con el precio de la carne”, dijo Urrea Ruiz.



Mientras tanto, José Félix Lafauire, presidente de Fedegan, se mostró a favor de la propuesta del presidente Gustavo Petro. Según su análisis, la implementación de la propuesta “acabaría con las mafias que controlan el precio de la carne”.

