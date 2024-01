Llega Colombiatex 2024: tendencias y conocimiento

La industria de la moda se reunirá en Colombiatex de las Américas 2024 del 23 al 25 de enero en Medellín, inaugurando la agenda de negocios en la región.

El evento busca fortalecer la conexión entre los empresarios de la cadena de valor y generar espacios de hiperespecialización donde las tendencias, la sostenibilidad y la innovación ocuparán un lugar central.

Más de 12.000 compradores nacionales e internacionales, de 20 países, dinamizarán el Sistema Moda junto a 524 empresas expositoras.

Una novedad será el Set de Conocimiento, un espacio que integra el Pabellón del Conocimiento y el Foro de Tendencias en un solo lugar, que albergará más de 20 conferencias y conversatorios con destacados empresarios y líderes de la industria; clave para el intercambio de ideas.

En su edición número 36, Colombiatex de las Américas contará con la más completa participación de empresas textiles, de insumos químicos, maquinaria, insumos para la confección, fibras, soluciones sostenibles y servicios especializados de la industria de la moda en la región.

Así mismo, será el escenario en el que Colombia evidenciará sus capacidades de articulación para la construcción de encadenamientos, generación de valor agregado a través de la calidad, el diseño y la tecnología y destacar sus esfuerzos en materia de sostenibilidad y circularidad.

“Además de la robusta agenda de negocios que tendremos durante los tres días de feria, Colombiatex de las Américas será el epicentro de conocimiento, actualización y socialización de casos de éxito de la industria de la moda”, señaló el presidente ejecutivo de InexmodaSebastián Díez.

Afirmó que, sin lugar a duda, ningún país es ajeno a los desafíos económicos, sociales, normativos y del comportamiento del consumidor; por esa razón, este será el escenario ideal para que los actores de la industria puedan compartir sus visiones, estrategias y buenas prácticas para ser más competitivos en un entorno cambiante y retador.

“Nuestra apuesta desde Inexmoda es que Colombiatex de las Américas sea la plataforma que permita la hiperespecialización de las empresas del Sistema Moda”.

El director de Transformación y Conocimiento de Inexmoda, Lorenzo Velásquez, sostuvo que desean ofrecer a los visitantes, académicos, empresarios, estudiantes y apasionados por el Sistema Moda una experiencia más integral y completa.

Destacó que el conocimiento es el punto de partida para que los empresarios del Sistema Moda tengan la capacidad de aplicar sus aprendizajes en sus modelos de negocio, para reaccionar ágilmente ante los desafíos de la industria y ser cada vez más competitivos en escenarios locales y globales.

“Por primera vez en Colombiatex de las Américas tendremos una cuota internacional tan grande; 14 speakers de países como: Estados Unidos, España, Portugal, Ecuador, México y Perú compartirán sus conocimientos y aprendizajes”.

En el Set de Conocimiento se abordarán temáticas como ‘Sostech’, la integración de las estrategias de sostenibilidad, circularidad, tecnología y transformación digital; Internacionalización de las marcas y su acceso a nuevos mercados; Interconexión de la industria para la construcción de encadenamientos y Tendencias, una guía para conocer las propuestas textiles y de insumos de la temporada Primavera-Verano 2024.

Algunos de los conferencistas destacados que tendrán cita en Colombiatex de las Américas 2024 serán:

• Mauro Echeverri - Ex CFO, COO Sur/Centro América y Caribe de Louis Vuitton y CEO de E-Advisory Group.

• Ada Jolly, directora de Desarrollo & Tendencias de Fashion Snoops Latinoamérica.

• Mario Jorge Machado, presidente de la Asociación Textil y Confección de Portugal.

• Julio Palomino, cofounder Three Things Consulting, ex CIO España y Portugal de Sephora (Louis Vuitton Moet Henessy).

• Guilherme Suertegaray, gerente senior de proyectos para América Latina y responsable de la relación de la Fundación Ellen MacArthur con grandes empresas latinoamericanas.

• Camila Malagon, CEO & fundadora de Malagon Group, entre otros.

Los visitantes que adquieran su ingreso no solo tendrán acceso a las conferencias y conversatorios, también a los espacios que hacen parte del Pabellón Inspiración: la muestra de procesos sostenibles, el Foro de Tendencias y la Biblioteca de Materiales.

Así mismo, aquellas personas que se encuentran en otras ciudades y países podrán ver la transmisión en tiempo real, de manera gratuita, a través del sitio www.colombiatex.com.

