Madres cabezas de hogar y familias vulnerables, las más afectadas por cambios en Mi Casa Ya

Así eran los beneficios para la población:

•Subsidios enfocados a la demanda.

•Menos posibles trámites fraudulentos.

•Tramitología sencilla

•No había intervenciones del gobierno.

•Los beneficiarios eran los colombianos de ingresos más ajustados.

•Generaba la formalización de la población.

•Atacaba la construcción informal.

¿Cómo se accede ahora?

Pueden acceder quienes no han sido beneficiarios de otro subsidio de vivienda y que no son propietarios.

El futuro beneficiario debe haber realizado la encuesta Sisbén IV y tener una clasificación igual o inferior a D11 para hogares urbanos y D20 para hogares rurales.

Escoger la vivienda nueva de interés social o prioritario, urbana o rural.

Tramitar el crédito hipotecario o el leasing habitacional cobijado con la medida, en la entidad financiera.

En áreas urbanas, los hogares en Sisbén clasificados entre los grupos A1 y C7 reciben un subsidio de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el pago de su cuota inicial.

Los hogares con una clasificación de Sisbén entre C8 y D11 tendrán un subsidio correspondiente a 20 salarios mínimos.

En áreas rurales, aquellos con Sisbén entre A1 y C14 reciben un subsidio de 30 salarios, mientras que a los que tienen una clasificación de Sisbén entre C15 y D20, se les otorgará un subsidio de 20 salarios.

Con los cambios, este es el panorama analizado por Camacol:

• El Sisbén genera represamiento.

• El Sisbén facilita procesos fraudulentos.

• Los compradores con puntuación baja pueden entrar en lista de espera por varios meses.

• Los compradores con puntuación alta pueden tener menos posibilidades de cierre financiero y créditos bancarios

• Se adicionarán trámites que demoran el proceso de compra.

• El proceso de asignación quedaría en discreción del ministerio y se puede convertir en lotería.

• Se generará incertidumbre en el negocio inmobiliario.

Mi Casa Ya bajó el déficit

Con la anterior dinámica, desde 2015, cuando se creó Mi Casa Ya, hasta el 7 de agosto de 2022, se otorgaron 256.000 subsidios: 11.152 de ellos en Norte de Santander (4,3% del total).

Tras la llegada de Gustavo Petro, se han entregado y desembolsado 7.068 auxilios a nivel nacional, 445 en Norte de Santander (6,29%), de acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Vivienda.

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) señaló que en 2021 el programa de vivienda impactó el déficit habitacional y se redujo 9% en Norte de Santander, por lo que considera que es un valioso instrumento para la superación de la pobreza.

Con Mi Casa Ya, los propietarios tienen 73,74% más probabilidad de estar fuera de la pobreza y la vulnerabilidad.

Con las nuevas condiciones, el programa estará alejado de la realidad. El sector prevé los siguientes riesgos:

• El Sisbén IV está susceptible a tener procesos fraudulentos, por ende, el subsidio no estaría llegando a los menos favorecidos.

• Las personas con ingresos bajos (0-2 salarios mínimos) no tendrán cierre financiero ni prestamos en bancos.

• No existirá Vivienda de Interés Prioritario (VIP) para las personas de menores recursos.

•La evaluación para vivienda rural tiene un escenario difícil: volúmenes bajos, costos altos, dificultad y costos de transporte, accesibilidad, contar con mano de obra calificada

•La construcción no se focalizará en lo rural ni pequeños municipios por la baja demanda.

•La demora por la definición del programa está quebrando a las pequeñas empresas que no cuentan con liquidez para aguantar.

•Se producirá decrecimiento en el tejido empresarial, lo que aumenta el desempleo, baja el PIB y afecta por completo al sector y subsectores.

Frenazo a la vivienda

Con los cambios que hizo el Gobierno nacional a Mi Casa Ya, Norte de Santander es uno de los departamentos más afectados, debido a que el 84% de la vivienda que se construye en la región es Vivienda de Interés Social (VIS) y es la más golpeada por estos factores.

El año pasado, en este territorio se comercializaron 3.807 unidades VIS y la proyección para 2023 es de 2.822 unidades, es decir, mil viviendas menos.

Mateo Montebello, gerente de Camacol Cúcuta y Nororiente, explicó a La Opinión que el panorama es de incertidumbre, tanto para constructor como el comprador.

Lea también: Con Tienditas, comercio de Venezuela vuelve a revivir: superintendente del Seniat

“Las personas están más prevenidas en la manera en la que gastan su dinero. A esto se suma la inflación de 2022 (13,12%) y las alzas de las tasas de interés. Todo esto provoca que sean menos las personas que tengan la posibilidad de un cierre financiero para adquirir una vivienda nueva”, añadió Montebello.