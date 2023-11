Minhacienda asegura que error en nómina no afectará impuestos de funcionarios

El Ministerio de Hacienda aclaró que no se cobrará el impuesto de 4X1.000 correspondiente a las consignaciones adicionales que se realizaron por error a servidores de ocho organismos del Estado. La entidad agregó en la mañana del lunes que tampoco se afectará el pago de impuestos de los funcionarios que recibieron los recursos en sus cuentas.



"La operación en nada va a afectar el tema de impuestos. Ya se coordinó para que el sistema Muisca (que está relacionado con impuestos y Dian) tenga en cuenta que las consignaciones adicionales no son ganancia ocasional y que dichos recursos se reversaron o se reversarán al Tesoro Nacional", señaló la cartera de Hacienda. "Todo el proceso de la transacción: giro y reversión tiene una trazabilidad y quedará registrado en los extractos sin tener efectos en temas de impuestos", agregó la entidad.



Durante el fin de semana, el ministro Ricardo Bonilla señaló que ya se había logrado reversar más de 80% de las transacciones por pagos duplicados y triplicados.

Así mismo, Camilo Zarama, socio director del Departamento Tributario de Garrigues Colombia, señaló que “lo que dice el ministro Bonilla de que van a devolver los pagos no debería implicar un costo para nadie”. El experto agregó que al momento de hacer la reversión directa desde las cuentas no se les va a cobrar el gravamen a los movimientos financieros a los funcionarios, porque es como si no hubiera ocurrido ese movimiento, porque es por un error en la transacción”.



En cuanto al tema de retenciones y la declaración del impuesto sobre la renta, explicó que “no debería haber ningún impacto, porque eso fue un error. Ni el Siff va a registrar finalmente estos pagos a favor de los funcionarios ni se van a practicar retenciones en la fuente. Yo creo que esto debería tener una fácil reversión sin costos para nadie”, precisó.



“El ingreso accidental de estos fondos en las cuentas de los funcionarios no debería afectar su impuesto de renta, siempre y cuando se proceda con la devolución de dichos montos”, explicó la abogada Lizz Meza, experta en declaración de renta de Tributi.com, quien considera que estos pagos se clasificarían como movimientos bancarios y, por lo tanto, no deberían reflejarse como ingresos en la declaración de renta. “Es importante destacar que cualquier retención en la fuente aplicada a estos pagos sería ajustada una vez que los fondos se devuelvan. Por lo tanto, los empleados públicos no se verían afectados por retenciones adicionales en sus declaraciones de renta debido a este error”.

Sin embargo, advirtió que “en casos donde el error llevase a una persona a superar el umbral establecido por la Dian para la declaración de renta, basado en el valor total de las consignaciones bancarias, esta persona sí estaría obligada a presentar una declaración. Aun así, esto no implica necesariamente un pago de impuesto adicional, ya que los fondos recibidos por error serían devueltos y no se considerarían como ingreso efectivo”.



Indagación preliminar



La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar por presuntas irregularidades en los pagos adicionales de nómina a servidores públicos.



La Contraloría delegada para la responsabilidad fiscal, intervención judicial y cobro coactivo advirtió que es competente para adelantar esta indagación preliminar “porque la situación fáctica relaciona sucesos desarrollados en el Ministerio de Hacienda, cuyo titular y alto funcionario del Estado, eventualmente, podría ser llamado como presunto responsable fiscal”.

La entidad de control anunció que, en el marco de la investigación, se ordenará una visita especial al Ministerio de Hacienda y a las instalaciones donde se opera el Siif Nación “con la finalidad de recaudar elementos de conocimiento que permitan esclarecer los hechos denunciados”.



Así mismo, ordenará oficiar al Ministerio de Hacienda y al Siif Nación para que suministren, dentro del plazo de cinco días hábiles, información relacionada con el error que se presentó, las cuentas comprometidas, las medidas adoptadas para recuperar los recursos, el sistema tecnológico y las pólizas de protección digital adquiridas por el Ministerio de Hacienda.



El pasado 24 de noviembre se conoció una comunicación interna en la que el administrador del Sistema Integrado de Información Financiera, Siif Nación, informó que, por error del sistema, hubo duplicidad en el pago de la nómina y de proveedores de algunas entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, y pidió que se adopten las medidas pertinentes para lograr el reintegro de los recursos.

