Por lo menos 3 de cada 10 colombianos tienen problemas para pagar sus deudas

Recientemente se conoció que los bancos superaron los $40 billones en provisiones de los créditos, es decir, estos son los recursos que destinan las entidades para cubrir posibles pérdidas futuras por cuenta de quienes no cumplan con sus obligaciones crediticias.



Y de cara a este panorama, el Consumer Pulse de TransUnion expuso datos sobre el estado de los créditos en Colombia, hay un primer dato disparador que preocupa y es que 34% de los colombianos indicó que no podrá pagar al menos unas de sus obligaciones actuales, frente a 31% un trimestre atrás; o visto de otra forma por lo menos tres personas no cuentan con fondos para cubrir sus préstamos.



El lado positivo es que de los consultados por TransUnion, solo 4% no sabe definitivamente cómo pagar, que incluso bajó la cifra, si se compara con el reporte de 2021 cuando este grupo era 9%.

El informe reconoció que en cuanto al porcentaje de colombianos que pudo ahorrar cayó 3 puntos porcentuales (p.p.) en el segundo trimestre, de 24% en el primer trimestre a 21%. Además, 21% incrementó su utilización de crédito disponible, 2 p.p por encima que en el primer trimestre, potencialmente para compensar la disminución de ingresos reportados.



Movimientos en los ingresos de los hogares

El reporte encontró que casi tres de cada 10 encuestados (29%) afirmaron que sus ingresos familiares disminuyeron en los últimos tres meses, 1 p.p. por encima del primer trimestre del año. Y por otro lado, 35% de los consumidores indicó que las finanzas de su hogar estaban peor de lo planeado, frente al 32% del trimestre anterior.



En línea con las disminuciones de ingresos reportadas, un porcentaje mayor de encuestados indicó que alguien en su hogar había perdido su trabajo (25%, frente al 22% en el primer trimestre de 2023), además de tener a alguien en su hogar que era dueño de una pequeña empresa que cerró o cuyos pedidos se agotaron (8%, frente al 5% en el primer trimestre del año).

