Rapertura de la frontera: un año después esta es la ‘piedra de tranca’

Hoy se cumple un año desde que el presidente Gustavo Petro lideró en el puente internacional Simón Bolívar el acto simbólico de la reapertura de la frontera entre Norte de Santander y Táchira, tras más de siete años de cierre.

En el marco de este aniversario, los gremios tienen previsto un acto de acción de gracias, con una eucaristía en el CENAF, a un lado de ese puente, y después viajar junto a empresarios a Caracas, para la Macrorrueda Binacional, organizada por ambos gobiernos del 27 al 29.

El director de la Cámara Colombo Venezolana, regional Oriente, Víctor Méndez, señaló que esta reapertura ha significado un esfuerzo permanente de los gremios y una ganancia, porque pasaron de un comercio binacional en cero a cerca de US$197 millones y 207.336 toneladas de mercancías, hasta el 31 de agosto, de acuerdo con cifras de Micitio y la DIAN.

“Vemos que se recupera la confianza. Más de 9.000 tractomulas han cruzado entre Táchira y el departamento y eso fomenta el empleo y el comercio local en los sectores de los talleres, autopartes, restaurantes, hoteles y hospedajes”.

Para el presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), Luis Alberto Russián, “se ha hecho bastante en este tiempo, pero falta muchísimo por hacer, porque fueron más de 7 años de afectación a la relación formal comercial”.

Explicó que la renegociación del Acuerdo Parcial N°28 y la firma del Tratado para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones hacen parte de esa nueva etapa de las relaciones, este último no ha entrado en vigencia y es importante para dar seguridad jurídica a los negocios.

“Hace falta mucho trabajo técnico, para armonizar y acercarnos en la normativa aplicada. No hay que desestimar la reapertura de los consulados, lo cual ha sido muy importante para los venezolanos y colombianos que viajan a hacer negocios y el tratamiento de documentos mercantiles”, añadió Russián.

Sigue el contrabando

Alberto Russián resaltó que se debe crear un frente común contra el comercio ilícito, porque ese contrabando “ha crecido” y no permite que las operaciones legales se incrementen como deben.

Se hace urgente más control para evitar que por las trochas sigan pasando mercancías, aseguró la presidenta de la Federación de Agentes Logísticos del Comercio Internacional (Fitac) Sandra Inés Guzmán, quien agregó que las empresas deben sentir la confianza para que se reactive todo la infraestructura aduanera, pues por ahora solo hay dos depósitos (Alma Viva y Alpopular) y la Zona Franca de Cúcuta.

(Camiones con mercancías trasitan por el puente Atanasio Girardot, rumbo a Venezuela./ Foto: Cortesía)

“Venimos de no tener operaciones, mientras que La Guajira las tenía todas. Llevamos 8.900 operaciones, no es un crecimiento como el que debió haber sido, porque así como al ministro Germán Umaña, nuestro gran amigo, y al presidente –Gustavo Petro- les contaron que por los pasos ilegales transitaban 400 camiones diarios, esos camiones no se han subido a los puentes; son operaciones que no sabemos dónde están”, subrayó Guzmán.

Horario y régimen franco

El director de la Asociación de Auxiliares Aduaneros del Táchira (Asoata), Nelson Ureña, sostuvo que, “independiente de que las expectativas no se dieron como lo esperaban, también es cierto que el movimiento comercial creció”, por lo que aguardan que en 2024 se recupere el calificativo de “la frontera más activa de Colombia y Venezuela”, proyectándose a que vuelva a ser la “más viva de Latinoamérica”.

“Hay que coordinar más el horario, porque los carros están saliendo de Colombia muy tarde y llegando al lado venezolano entre las 11:00 a.m. y las 12 del mediodía, por lo que tenemos medio día perdido y nos toca trabajar hasta las 10:00 de la noche, hora venezolana”.

Los gremios proponen que homologar los horarios para el paso de mercancías de 8 a.m. a 6 p.m (actualmente es de 10 a.m a 5 p.m.); además, que los sábados se trabaje hasta 12 m. También falta reabrir el puente La Unión, que une a Puerto Santander con García de Hevia (La Fría).

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Sergio Castillo, se refirió a la importancia de avanzar en un claro mecanismo de pago, para que los empresarios venezolanos no acudan a terceros países, y en la renovación del régimen franco, para que se amplíe de 10 a 15 años.

Así mismo, destacó que la reapertura se refleja en la creación de empresas, porque en lo que va de 2023 contabilizan 604 personas naturales registrada y 55 personas jurídicas de origen venezolano o con participación accionaria de venezolanos, que, para el gremio, son 659 empresas nuevas.

