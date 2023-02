Sector del calzado y cuero prevé menor crecimiento en 2023

El sector del calzado y cuero viene de un año muy positivo, pues solo la industria del calzado tuvo un crecimiento en producción del 18,5% y en venta del 23%.

Para Jorge Andrés Zuluaga, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), estas son cifras “supremamente buenas”, con un crecimiento de dos dígitos, pero “el 2023 no pinta muy bueno, porque hay mucha incertidumbre por las altas tasas, con tarjetas de crédito con “intereses altísimos, por lo que la gente va a controlar mucho el gasto”.

“Sin embargo, con la inercia que tenemos y los buenos negocios que hemos hecho, creemos que en el año estaremos creciendo un 5%, que es un poco más que lo que el Banco de la República dice que va a crecer la economía del país, que es 1,8%”, expresó.

El presidente ejecutivo de Acicam resaltó que se viene una reforma a la salud, que aún no entienden; y otra laboral, que para el empresario no es nada amable, y esto genera temor, porque no saben qué puede pasar.

Zuluaga destacó que lograron superar obstáculos muy grandes de desabastecimiento de materias primas, lo que se ha normalizado un poco, porque el año pasado dejaron de entregar pedidos, debido a que los insumos estuvieron muy costosos o no hubo disponibilidad.

“Este año, las materias primas están un poco más económicas. La guerra de Rusia y Ucrania ha hecho que algunos países de Europa tengan problemas con el gas y otros combustibles y la incertidumbre que genera el conflicto hace que el petróleo y el dólar tengan fluctuaciones muy grandes que nos afectan”.

El líder gremial explicó que, aunque cuentan con una variedad de insumos nacionales, hay otros importados, como suelas y tacones, que se hacen con compuestos de PVC (policloruro de vinilo). Además, siguen las dificultades para conseguir contenedores.

80% procesos ecoamigables

Sobre la necesidad de transitar por caminos de sostenibilidad, Jorge Andrés Zuluaga informó que hay dos renglones. El primero es lo que hacen los proveedores de materias primas, allí el sector está en el 80%, o incluso al 100%, de tener procesos sostenibles y de medir huella de carbono, que vincula a esos empresarios que producen suelas de compuesto o de cueros en curtiembres certificadas con procesos muy limpios.

“Cuando trasladas eso a toda la cadena, uno puede decir que la cadena puede estar cerca del 50% en sostenibilidad, por ejemplo, pegantes, textiles. Nuestros empresarios son muy pequeños, entonces certificar procesos tan pequeños es difícil, pero estamos muy tranquilos, porque compran las suelas y los cueros a empresas tecnificadas y certificadas”, manifestó.

El líder gremial señaló que Acicam va a empezar a acompañar a los fabricantes de calzado, cuero y marroquinería en el proceso de reconversión hacia la sostenibilidad.

Apoyo a Mipymes

Respecto al apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), recordó que la pandemia de COVID-19 dejó al descubierto que estas organizaciones estaban solas, pues el sector financiero no las respaldó, por lo que aprendieron a forjarse.

“Este gobierno ha dicho que quiere apostarle a industrializar el calzado y en ese orden de ideas se escucha que va a ver un enfoque a las Mipymes. Llevamos seis meses de esta nueva administración, pero tenemos buena expectativas”, concluyó.

