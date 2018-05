TLC con EE.UU., un camino a medias

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos no ha logrado consolidarse como el gran salvavidas de la economía colombiana y menos de la nortesantandareana.

Seis años después de la puesta en marcha de este acuerdo, que entró en vigencia el 16 de mayo de 2012, las ventas de los productos y servicios del departamento hacia la gran potencia no son las mejores.

Dicen los expertos que cuando entra en vigencia un tratado de esta naturaleza, los resultados no se ven inmediatamente. Por el contrario, año a año, se supone que los índices van mejorando conforme aumenta el conocimiento del mercado al que se quiere llegar.

En el caso de Norte de Santander, el resultado es contrario. El año de la firma, los empresarios nortesantandereanos alcanzaron ventas a Estados Unidos por 5,7 millones de dólares. Esta cifra fue bajando anualmente, hasta ubicarse en 2,4 millones de dólares en 2017 y muchas de las ventas, inferiores a 10.000 dólares, son consideradas como envío de muestras.

En porcentajes, teniendo como base el resultado de 2012, las exportaciones presentaron un incremento del 1,47% en 2013, pero los años siguientes el resultado fue: -22,1% (2014), -40,9% (2015), -36,05% (2016) y -57,97% (2017).

Las cifras indican además que en estos seis años no ha sido posible consolidar más sectores exportadores, diferentes a los tradicionales. Es por eso que envíos de productos como joyas, artesanías, insumos farmacéuticos y envases, entre otros, solo registran negocios uno o máximo dos años.

Frente a las causas de estos resultados y lo que se debe hacer para mejorarlos, La Opinión habló con dos expertas en comercio exterior, una vocera de una entidad oficial, y otra representante de un ente privado.

¿Por qué no se está aprovechando el TLC?

María Claudia Lacouture, experta en temas de comercio exterior, y que durante años estuvo vinculada al Gobierno desde la presidencia de Procolombia y como Ministra de Comercio, Industria y Turismo, asegura hoy desde la presidencia de la Cámara Comercio Colombo-americana, que el principal factor es que carecemos de una oferta exportable competitiva y de una industria productiva. “Igual de importante a esto es que estamos acostumbrados a trabajar para suplir el mercado interno y exportamos excedentes”.

En la otra orilla, Juliana Villegas, vicepresidenta de exportaciones de Procolombia, entidad oficial encargada de fomentar el comercio exterior, destacó que el TLC con Estados Unidos es una autopista que se abrió para las empresas del país y el año en que se hizo de una vez 1.500 empresas empezaron a exportar.

“Es que son apenas seis años, seguimos con el entusiasmo y la carretera hay que transitarla con cuidado, pero aprovechando que la vía ya está pavimentada, con menos peajes. Es una autopista que es mucho más transitable”, aseguró.

¿Cuáles son los componentes determinantes para mejorar la cultura exportadora?

“La innovación y el emprendimiento, por supuesto, para empezar. Identificar qué tenemos, qué potenciales, cómo podemos hacer un producto competitivo, cuáles son los mercados a donde podríamos llegar en buenas condiciones. Las universidades, los gremios, las cámaras de comercio, los gobiernos locales y las empresas deben articularse para formar nuevas generaciones de empresas con visión exportadora”, aseguró Lacouture.

Asimismo, Villegas recordó que es importante trabajar en tres frentes: la promoción del acuerdo, la diversificación de las exportaciones y la consolidación de las mismas. “Que tengamos TLC no quiere decir que todo esté hecho, hay medidas no arancelarias que los empresarios deben tener en cuenta, como por ejemplo en temas regulatorios, en alimentos, cosméticos, en etiquetado, hay normas que hay que cumplir”.

¿Por qué no se ha logrado una consistencia en las exportaciones?

Sobre este tema, la vocera de Cámara Colombo-americana explicó que muchos de los que se animan a exportar lo hacen motivados, principalmente, por una tasa de cambio favorable. Así cuando el dólar está en precio alto, salen a buscar mercados, pero cuando baja, desisten.

“La exportación debe ser una decisión estratégica de las empresas, incorporarla a sus planes de crecimiento de mediano y largo plazo”, agregó.

Precisamente, pensando en esta dinámica, Villegas dijo que en Procolombia se está trabajando con estas exportadoras no constantes, las cuales se caracterizan por no tener una estrategia diseñada. La idea es que ellas exporten y no que vendan de forma ocasional.