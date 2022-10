Muy buena noticia que el desempleo haya cerrado agosto a la baja, porque bien podríamos estar en una temporada en que este complicado mal azota tanto en el área metropolitana de Cúcuta como en el país.

La reapertura del intercambio comercial colombo-venezolano por los puentes internacionales puede llegar a ser un elemento que juegue a favor de mover la aguja de la generación de empleo, especialmente en esta región, hacia arriba.

Esto puede darse por situaciones obvias como la reactivación del sector logístico de comercio internacional en la región que había quedado prácticamente desmantelado por el cierre de esas actividades.

Un dato interesante sobre el anterior aspecto lo acaba de suministrar el secretario de Fronteras de Norte de Santander, Víctor Bautista, en declaraciones a un medio nacional: “en el sector logístico de depósitos y de bodega se pueden recuperar rápidamente unos 1.500 empleos directos en los próximos días”.

Y desde la óptica del alcalde Jairo Yáñez la consideración es que unos 4.000 puestos de trabajo se van a recuperar.

Aunque las cifras dadas puedan ser un poco exageradas, desde el punto de vista de la percepción podría pensarse que sin mucho esfuerzo la dinámica propia de la región sanaría esa herida, teniendo en cuenta las dinámicas de renglones como el manufacturero y de comercio que en el periodo reportado por el organismo estatal, fueron los que más personas ocuparon en esta parte del país.

O sea que las expectativas marcan un alentador panorama que nos debe llevar más allá de alegrarnos y de decir a cuatro vientos que ya no estamos entre las diez ciudades con más desempleo, de las 23 que mide el DANE.

Sí, muy bueno mostrar que ya no estamos por allá arriba al lado de Quibdó, pero no podemos atenernos a que solo el ‘elixir fronterizo’ haga el milagro. No.

Ni tampoco esperar a que la época de fin de año, que ya empezó, vuelva con sus contrataciones temporales y luego cuando el DANE expida el boletín de los meses posteriores a la temporada, veamos nuevamente la lógica reducción del indicador, pero que es estacional como los empleos que se ofrecieron.

Es indispensable un plan estructural y concreto que plantee metas realizables y comprobables para romper definitivamente la curva ascendente del desempleo y del mal endémico de la informalidad laboral que azota a la ciudad desde hace varios años.

Miremos los datos. En el total nacional, la tasa de desempleo del trimestre móvil junio - agosto de 2022 fue 11,0%, lo que representó una disminución de 2,6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2021 (13,5%). Para el trimestre móvil junio – agosto 2022, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desempleo fueron: Quibdó (24,7%), Ibagué (17,5%) y Valledupar (17,0%). Las ciudades con menor tasa de desempleo fueron: Bucaramanga A.M. (9,2%), Manizales A.M. (10,1%), y Cartagena (10,4%). La de Cúcuta A.M. estuvo en 11,8%

Y para no alegrarnos sino para realmente prepararnos a romper con el pasado, las siguientes cifras son interesantes para refrescarnos la memoria y servirnos de antecedente. Resulta que en tiempos no muy lejanos, pero eso sí aún no afectados por la pandemia del coronavirus, las estadísticas oficiales señalaban que en 2018 el desempleo en Cúcuta llegó al 16, 3 por ciento y en 2019 fue del 15,8 por ciento.

