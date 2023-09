Esto es lo que haría Carlos Cote con el perrillero hombre, en Cúcuta

Derogar el decreto que prohíbe el parrillero hombre y la libre circulación de motocicletas entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, es una de las propuestas con las que Carlos Humberto Cote aspira ganar la Alcaldía de Cúcuta.

‘Parrillero hombre, sí o sí’, es su consigna y con ella pretende reconocer los derechos de una “clase trabajadora” que –sostiene- se ha visto afectada durante años por esta medida que han venido prorrogando en cada administración, sin un soporte claro acerca de sus resultados.

Aunque no se tiene evidencia de la fecha exacta en la que se estableció por primera vez esta restricción, en 2020 el alcalde Jairo Yáñez firmó el decreto más reciente que la mantiene viva, el 0486.

Esta norma, además de prohibir el parrillero hombre mayor de 12 años durante las 24 horas del día, restringe la circulación de cualquier vehículo tipo moto, entre las 23:00 horas y las 05:00 del día siguiente, en el área urbana y rural de la ciudad.

Para Cote, aunque el decreto tiene otras prohibiciones, su intención es eliminar estas dos en particular, pues si bien fueron ratificadas en un Consejo Extraordinario de Seguridad que se llevó a cabo recientemente para reducir la criminalidad, “no dieron ningún resultado”, asegura.

“Dentro de las organizaciones con las que tengo mucha cercanía hay un número superior a 350 motorizados que siempre me han dicho que esas medidas les impiden movilizarse porque, por ejemplo, las personas que trabajan en un restaurante, o los que trabajan en bares, discotecas y que salen a las 11:00 de la noche, prácticamente no pueden regresar a sus casas en moto”, dijo.

De la misma forma, insistió en que poder movilizar a un parrillero hombre podría ayudar a muchas personas a ahorrarse gastos de transporte, en especial aquellos que pertenecen a los estratos más bajos y cuyo único medio de transporte es una motocicleta.

“Es más el daño que se le está haciendo a una cantidad de familias, sobre todo los de estratos uno y dos. Hay algunos que me han dicho que si se les enfermó la señora a la 1:00 de la mañana no se pueden movilizar a la clínica o a urgencias en una moto porque está prohibido”, señaló el candidato.

Carlos Corte argumenta que después de algunas indagaciones, junto con su equipo de trabajo descubrieron que esta prohibición ha fracasado en grandes ciudades del país, como ocurrió en Bogotá, donde la alcaldesa Claudia López decidió eliminarla en su totalidad y, en su lugar, estableció grupos de apoyo para que los motorizados ayuden con labores de vigilancia y prevención vial.

“Sabemos que la medida nace como un mecanismo para ver si bajábamos los índices de inseguridad, pero resulta que los homicidios han aumentado. No está sirviendo para el sicariato y, ahora, otro aspecto más evidente es que la mayoría de los videos en lo que se muestra cuando llegan a atracar a la gente en un establecimiento comercial, vienen dos hombres en moto. Entonces, ¿para qué tenemos la medida?”, se preguntó.

De lograr ganar la Alcaldía de Cúcuta, Cote anunció que hará una reunión con todos los actores involucrados en la aplicación de este decreto, entre estos, el gremio de motorizados, comerciantes, entes de seguridad. Con ellos evaluará “los pros y los contras” y de ahí saldrá lo que ha denominado una “medida transitoria” que le dará fin a la restricción.

Sin éxito a largo plazo

Andrés Nieto, especialista en seguridad de la Universidad Central de Colombia, se refirió a los aspectos técnicos que se han analizado en otras ciudades del país, en torno a las medidas que limitan la circulación de motocicletas con acompañante hombre y sus resultados en la reducción de la criminalidad.

Al respecto, señaló que aunque la norma comenzó a aplicarse en distintas ciudades a partir del año 2009, como parte de un conjunto de regulaciones que surgieron al estudiar los indicadores delictivos, lo que se evidenció fue que cuando se hacían permanentes, como en el caso de Cúcuta, los resultados no eran tan favorables.

Este asunto, que ha sido objeto de debate en la Universidad de Los Andes y la Universidad Central de Colombia –dijo- permitió identificar cuatro grandes problemas que trajo esta restricción.

El primero es que, pese a que fue efectiva en un corto plazo, con el tiempo, los delincuentes que se movilizaban en moto dejaron de usarla. Entonces, comenzaron a buscar otros medios de escape a la hora de cometer un delito.

La tercera dificultad fue que, si bien podían hacer uso de la motocicleta como medio de huida, los delincuentes encontraron la forma de burlar los controles y, siendo este un medio para escapar y no propiamente de transporte, solo la necesitaban unos cuantos minutos para salir del sitio donde cometieron el delito. Algo que con ingenio, lograban.

El otro es un problema social y tiene que ver con la estigmatización del motorizado como actor del delito. “Como el delincuente la usa para escapar y no para movilizarse, puede que esa restricción termine por estigmatizar a los motociclistas que no son ladrones, sino son los ladrones los que usan motocicleta. Parece un juego de palabras, pero no lo es, porque de alguna manera se está violando un derecho fundamental de movilidad que se adquiere en el momento que una persona compra una moto”, sostuvo.

Aunque Nieto admite que las medidas que limitan la circulación de motocicletas sí han tenido éxito para reducir la tasa de accidentalidad, asegura que no ha sido la misma experiencia frente a los temas de seguridad ciudadana.

En ese sentido la propuesta de Cote, no sería del todo inviable.

