Violentaron cámaras de seguridad en la sede de campaña de la candidata Blanca Cruz González

La candidata a la Alcaldía de Cúcuta por el partido Esperanza Democrática, Blanca Cruz González, denunció que en la madrugada de ayer personas desconocidas violentaron el sistema de cámaras de seguridad de su sede de campaña.

Como un acto de amedrentamiento calificó la única aspirante mujer de la contienda, la situación que se produjo alrededor de la 1:45 de la mañana, en la avenida Primera número 31-53, del barrio San Rafael.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad que quedaron funcionando, dos hombres que vestían pantalonetas, camibusos y gorras llegaron a la cuadra y se sentaron en el andén de la sede política con unos cartones que utilizaron para acostarse en el suelo.

Minutos después, uno apoyado en el otro, se trepó a la residencia por el techo hasta llegar al punto de instalación de las dos cámaras de seguridad que cortaron, junto a otros cables de la antena parabólica.

Aunque los delincuentes no ingresaron al inmueble y tampoco cometieron ningún hurto, Rodríguez cree que tenían la intención de intimidarla por cuenta de su proyecto político y la aspiración que tiene de convertirse en la próxima alcaldesa del municipio.

Cruz González aseguró que en lo que va corrido de la campaña ya ha recibido varias amenazas telefónicas en las que la conminan a declinar sus aspiraciones.

“En el video se ve cómo se subieron a la platabanda y violentaron todo el sistema de las cámaras, cortaron los cables, pero no se dieron cuenta que había más cámaras instaladas. Lo único que debo decir ante esto es que no tengo miedo de nada porque yo sigo hasta el 29 y si lo que quieren es atemorizarme no lo van a lograr, porque es claro que si hubieran querido meterse a robar, roban”, dijo la candidata.

