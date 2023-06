¿Cómo convertir la rutina del trabajo en un desafío divertido?

Si usted, como trabajador dependiente o independiente, hace sus aportes cada mes a salud, pensión y riesgos laborales, es uno de los 13’149.809 cotizantes, a corte de marzo pasado, que tiene el Sistema de la Protección Social en Colombia.

Esta cifra la reveló a La Opinión el director de Parafiscales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), Jorge Mario Campillo Orozco, quien conversó sobre el trabajo de la entidad, previo a la visita que harán a Cúcuta este martes y miércoles, 27 y 28 de junio.

Norte Santander es la tercera región a la que se desplazará la UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para desarrollar una jornada de atención ciudadana y estimular la formalización laboral.

Los interesados en conocer sobre el sistema de seguridad social, cómo afilarse y hacer sus aportes o cómo ponerse al día, podrán dirigirse al edificio Comfanorte, en donde, además, la entidad inaugurará su tercer punto de atención virtual, para que los ciudadanos tengan un canal de comunicación permanente con la UGPP.

¿Cuántos cotizantes hay en Norte de Santander?

Los cotizantes pueden ser personas naturales y jurídicas. En el departamento hay 267.146.

¿Cuáles son los municipios con mayor número de aportantes?

En Norte de Santander, los que tienen mayor número de cotizantes al Sistema de la Protección Social son: Cúcuta, con 202.344; Ocaña, con 15.770 y Pamplona, con 11.074 cotizantes.

¿Cuáles son los sectores con mayor número de cotizantes?

En Norte de Santander, las actividades económicas con mayor cantidad de cotizantes son:

Comercio y reparación de vehículos: 43.515.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social: con 32.936.

Actividades de servicios administrativos: 31.079.

¿Por qué es importante cotizar en seguridad social?

Pagar los aportes a la seguridad social cobija nuestra salud, nos protege frente a accidentes laborales, nos aporta estabilidad económica en un momento de enfermedad o incapacidad y nos reserva la pensión durante la vejez. Por eso son tan importantes, porque brindan una protección general a los trabajadores y sus familias en todo momento.

¿Quiénes deben hacer los aportes?

Quienes tienen ingresos iguales o superiores a un salario mínimo deben realizar aportes con base en esos ingresos. No pagarlos no es una opción. Son obligatorios. No pagarlos acarrea intereses y sanciones.

¿Qué pasa si no se hacen esos pagos?

Es un riesgo permanente de desprotección quien evada o quien aporta de manera inexacta, porque el sistema no le brindará una cobertura ni un servicio en caso de una enfermedad, incapacidad. Incluso, si tiene un accidente y queda en condición de invalidez, no tendrá una pensión para poder tener un ingreso.

A parte, la Ley 1607 de 2012 establece sanciones por parte de la UGPP hasta del 200% del valor total de los aportes que no ha pagado, sumado a los intereses de mora. Estas sanciones pueden llevar a procesos de cobro y acciones de embargo.

Hoy en día tenemos una coyuntura muy especial y es la relacionada con un ahorro del 80% en sanciones, para quienes tienen alguna sanción determinada por la UGPP o algún proceso de cobro.

¿Cuántos morosos?

En todo el país identificamos 7.075 aportantes con la oportunidad de ponerse al día, con sanciones por $86.834 millones. En Cúcuta hay 131 aportantes, que tienen hasta el 30 de junio de 2023 para pagar y ahorrar dinero.

Creación de empleo

Jorge Mario Campillo explicó que otro de los frentes de la UGPP es el apoyo entregado a las empresas que le han apostado a la creación de nuevos puestos de trabajo formales.

Así, el Incentivo a la Generación de Nuevo Empleo ha apoyado la creación de 792.621 plazas laborales en Colombia, a través de 25.480 empleadores, con una inversión de $640.649 millones en subsidios por la vinculación adicional de jóvenes entre 18 y 28 años y adultos mayores de 28 años.

En Norte de Santander, a febrero de 2023, bajo este programa se crearon 9.593 nuevos puestos de trabajo, a través de 653 empresas, que han recibido apoyos económicos por $7.164 millones por vincular a:

6.107 jóvenes entre 18 y 28 años.

1.716 mujeres mayores de 28 años.

1.770 hombres mayores de 28 años.

Campillo destacó que el próximo período para las postulaciones del incentivo es del 27 de julio al 3 de agosto en las entidades financieras, solo para los empleadores que aún no hayan recibido 12 veces el apoyo económico.

El programa tendrá continuidad hasta agosto de 2026 y se extenderá, de acuerdo con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo.

